Туркменистан с рабочим визитом посетил Раис Татарстана

Делегация Туркменистана приглашена на форум KazanForum

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов в рамках однодневного рабочего визита в Ашхабад встретился в среду, 5 апреля, с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, сообщает пресс-служба главы Татарстана.

Стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества. Как было отмечено на встрече, объем товарооборота по итогам прошлого года не соответствует потенциалу, который имеется между странами. Сегодня в Туркменистане представлены ряд крупных компаний Татарстана в сфере машиностроения и нефтепереработки.

«Сотрудничество с исламским миром всегда было одним из ведущих направлений внешнеэкономической и международной деятельности Татарстана. Главной площадкой экономического взаимодействия является форум „Россия-Исламский мир: KazanForum“», – отметил Рустам Минниханов и пригласил делегацию Туркменистана посетить данное мероприятие.

Президент Сердар Бердымухамедов с удовлетворением констатировал, что в настоящее время, туркмено-татарстанское сотрудничество развивается весьма активно и охватывает всё новые сферы взаимодействия. Особое место в повестке многопланового туркмено-татарстанского сотрудничества занимает развитие торгово-экономических связей.

В данной связи была подчёркнута необходимость увеличить экспортно-импортные операции, а также расширить номенклатуру и ассортимент взаимно поставляемых товаров и услуг. По мнению главы государства, следует поддерживать установление и развитие прямых контактов между деловыми кругами, создание совместных предприятий, усилить работу по привлечению их к участию в выставках, форумах и ярмарках.

Говоря о сотрудничество в гуманитарной сфере, Президент Сердар Бердымухамедов выразил заинтересованность туркменской стороны в расширении связей в данном направлении.

Форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» состоится 18-19 мая 2023 г. Впервые Международный экономический форум России и стран-участниц Организации исламского сотрудничества (ОИС) прошёл в 2009 году, создав ведущую международную платформу для обсуждения вопросов сотрудничества и реализации совместных проектов. Целью Форума является укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС.

В условиях санкций сотрудничество между Туркменистаном и Россией продолжает расширяться

В условиях санкций сотрудничество Туркменистана с Россией не только не приостанавливалось, но и продолжает расширяться, в чем прямая заслуга Гурбангулы Бердымухамедова, заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на встрече с Председателем Халк Маслахаты Туркменистана.

Он поблагодарил за личную поддержку Гурбангулы Бердымухамедовым вопросов развития татарстано-туркменского сотрудничества, которое направлено на укрепление отношений между Россией и Туркменистаном.

Стороны также обсудили вопросы развития сотрудничества в таких направлениях, как нефтеразведка, транспортировка газа, энергетика и поставка химической продукции.

С учётом выгодного географического расположения Туркменистана были рассмотрены возможности трансграничных перевозок.

Отметив, что в стране созданы международные транспортно-транзитные коридоры и сопутствующая инфраструктура, Национальный Лидер туркменского народа подчеркнул важность использования их потенциала и призвал татарстанских партнёров к расширению дальнейшего взаимодействия в этом направлении.

Производимые в Татарстане по заказу грузовые автомобили активно используются в строительной и других отраслях экономики Туркменистана.

На втором этапе строительства города Аркадаг будут увеличены производственные мощности, сказал Председатель Халк Маслахаты и подчеркнул, что в этих работах может быть использован опыт специалистов из Татарстана.

Раис Татарстана, в свою очередь, отметил, что татарстанские компании готовы приступить к реализации проектов, ставших частью масштабных преобразований, начатых Аркадагом и успешно продолженных Президентом Сердаром Бердымухамедовым.

Кроме того, в беседе отметили важность развития культурных связей, а также образования и туризма. Туркменистан занимает первое место по числу иностранных студентов в Татарстане, сегодня их насчитывается 6218 человек.

Рустам Минниханов пригласил Гурбангулы Бердымухамедова принять участие в Международном экономическом форуме «Россия-Исламский мир: KazanForum».

После встречи они вместе посетили торгово-промышленную выставку товаров и изделий, выпущенных в Туркменистане. ///nCa, 6 апреля 2023 г. [источник фото – официальный вебсайт Раиса Татарстана, скриншот с туркменского ТВ]