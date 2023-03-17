Министр промышленности и торговли Татарстана отметил огромный потенциал для привлечения к сотрудничеству с Туркменистан МСП

«Есть огромный потенциал для привлечения к совместной работе предприятий малого и среднего бизнеса», – об этом во время рабочего визита в Туркменистан заявил вице-премьер Татарстана – глава Минпромторга Татарстана Олег Коробченко.

В состав татарстанской делегации вошли представители шести министерств, трех ведущих вузов, Академии наук и 17 предприятий.

Темой переговоров на высоком уровне стали машиностроение, сотрудничество в сфере энергетики, нефтедобычи, поставок для текстильной промышленности Татарстана, кооперация в сельском хозяйстве, фармацевтической отрасли и др., сообщают в Министерстве промышленности и торговли Татарстана.

Коробченко выступил на Туркмено-татарстанском бизнес-форуме в Ашхабаде, где презентовал промышленный потенциал Татарстана. Он также провел встречи с руководством Министерства торговли внешнеэкономических связей Туркменистана и Агентства транспорта и коммуникаций при Кабмине Туркменистана.

«Татарстан заинтересован в расширении экономических и инвестиционных связей с туркменскими партнерами. Большой интерес представляет кооперация в области автомобилестроения, судостроения, вертолетостроения и развития новых логистических маршрутов (в том числе маршрут «Север-Юг»). Считаю, что имеется огромный потенциал для развития сотрудничества и привлечения к совместной работе предприятий малого и среднего бизнеса», – сказал Глава Минпромторга Татарстана.

Говоря о транспортной направлении туркмено-татарстанского сотрудничества, следует отметить, что в форуме также принимали участие транспортно-логистические компании Туркменистана и представители Ассоциации «Туркмен Логистика».

В рамках трехдневного визита 16 марта прошли В2В встречи и восьмое заседание Совместной туркмено-татарстанской рабочей группы по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству с участием министра финансов и экономики Туркменистана Cердара Джораева. На полях восьмого заседания Совместной туркмено-татарстанской рабочей группы проведено более двадцати двусторонних переговоров между руководителями различных министерств, ведомств и компаний Туркменистана и Республики Татарстан РФ.

Олег Коробченко отметил, что для обеих сторон год начался активно. Делегация во главе с Раисом Татарстана недавно посещала Туркменистан в составе российской делегации и приняла участие в Российско-Туркменском бизнес-форуме. Параллельно в Татарстане находилась делегации Министерства финансов и экономики Туркменистана с целью изучения опыта республики по созданию особых экономических зон и индустриальных площадок. На вчерашних встречах достигнуты договоренности о ряде взаимных рабочих поездок.

В рамках заседания были подписаны Меморандум о взаимопонимании между Казанским (Приволжским) федеральным университетом, Российской Федерацией и Институтом международных отношений МИД Туркменистана, а также Меморандум о научно-техническом сотрудничестве между Академией наук Республики Татарстан и Академией наук Туркменистана.

“Деятельность рабочей группы должна быть результативной. По итогам 2023 года нам необходимо добиться роста товарооборота по сравнению с прошлым годом. И я со своей стороны приложу все усилия. Экономика должна быть на первом месте для нас”, – сказал министр.

Он также пригласил делегацию Туркменистана на Kazanforum-2023 18-20 мая.

Кроме того, решено провести следующее заседание рабочей группы в Казани в 2024 году. ///nCa, 17 марта 2023 г.