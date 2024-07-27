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Турция может получать до 2 млрд куб. м туркменского газа через ирано-азербайджанскую инфраструктуру

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Министр энергетики и природных ресурсов Турции, выступая перед частными турецкими СМИ 26 июля 2024 года, сказал: “Мы работаем над поставкой до 2 миллиардов кубометров газа из Туркменистана в Турцию на начальном этапе через Иран и Азербайджан. Нет необходимости в дополнительных крупных инвестициях в инфраструктуру”.

Министр Альпарслан Байрактар заявил, что с Азербайджаном нет сложностей по данному вопросу. Он выразил надежду, что поставки газа могут начаться в следующем году, если Иран также подключиться к сотрудничеству.

Как сообщает The Daily Sabah, Байрактар отметил, что для указанного объема мощности по транспортировке газа между Турцией, Азербайджаном и Ираном достаточно.

“Однако на следующем этапе потребуется новый трубопровод для укрепления инфраструктуры, включая новые компрессоры и трубопроводы. Тогда этот газ также сможет попасть в Европу”, – отметил он. /// nCa, 27 июля 2024 г.

 

 

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