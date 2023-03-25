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На Водной конференции ООН были обозначены основные позиции Туркменистана по вопросам сохранения и рационального использования водных ресурсов

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22-24 марта 2023 года в штаб-квартире ООН в г.Нью-Йорке состоялась Конференция ООН по среднесрочному всеобъемлющему обзору целей Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы».

В работе Конференции приняли участие 7 глав государств и правительств, вице-президенты, вице-премьеры и более 70 министров, ответственных за реализацию политики в области водных ресурсов.

В рамках Конференции было организовано 5 интерактивных диалогов высокого уровня и более 30 параллельных мероприятий по различной тематике.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на открытии Конференции, предложил консолидировать совместные усилия по четырём следующим направлениям для преодоления глобального водного кризиса:

  • справедливый доступ к воде;
  • инвестиции в водное хозяйство;
  • разумное устойчивое потребление водных ресурсов;
  • борьба с изменением климата.

В ходе Конференции наряду с высокопоставленными представителями национальных правительств, также выступили Председатели Генеральной Ассамблеи ООН, Экономического и Социального Совета, Заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам.

Основной целью конференции стало принятие добровольных обязательств со стороны стран-членов ООН, международных организаций и финансовых институтов по реализации второго этапа Международного десятилетия действий по водным вопросам и имплементации соответствующих Целей Устойчивого Развития.

В работе Конференции также приняла участие делегация Туркменистана во главе с председателем Государственного комитета водного хозяйства Туркменистана Дурды Генджиевым.

Обращаясь к участникам форума, туркменская делегация обозначила основные позиции Туркменистана по водным вопросам и ключевые направления развития международного сотрудничества страны в этой сфере.

В частности, было отмечено, что Туркменистан в своих подходах по водной проблематике исходит из принципа, согласно которому вода является общим достоянием всего человечества, а равноправные и справедливые условия доступа к чистой питьевой воде являются фундаментальным правом каждого человека. В этой связи обязанностью национальных правительств является обеспечение права на доступ к воде, в особенности в нынешних непростых условиях кризиса глобальных систем здравоохранения и продовольственной безопасности.

Было также подчёркнуто, что Туркменистан выступает за решение всех возникающих региональных водно-энергетических проблем на основе трёх принципов:

  • во-первых, на основе общепризнанных норм международного права;
  • во-вторых, с учётом интересов каждой страны;
  • в-третьих, при активном участии международных организаций, в первую очередь Организации Объединённых Наций.

Подчеркнув, что водная дипломатия является одним из приоритетных направлений внешней политики Туркменистана, делегация возобновила национальные инициативы в сфере рационального использования водных ресурсов и укрепления международного сотрудничества в решении экологических проблем, в частности предложение о разработке Водной Стратегии ООН, учреждении Специальной Программы ООН для бассейна Аральского моря и создание Регионального центра по технологиям, связанным с изменением климата в Центральной Азии.

Делегация Туркменистана также приняла участие в параллельном мероприятии высокого уровня «Центральная Азия: обязательства в рамках Программы действий по водным ресурсам» организованная совместно Исполнительным комитетом Международного фонда по спасению Арала (МФСА), Правительством Республики Таджикистан, в качестве страны-председателя в МФСА, и Всемирным банком.

/// nCa, 25 March 2023 [in cooperation with Permanent Mission of Turkmenistan to the United Nations, New York]

 

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