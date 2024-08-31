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Pixel 9: Мощнее, ярче, разнообразнее

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Тамир Шакиров

13 августа американская компания Google провела презентацию четырех моделей смартфонов линейки Pixel 9. В новой линейке есть базовая версия Pixel 9, компактный, но улучшенный Pixel 9 Pro и большой флагман Pixel 9 Pro XL, а также складной аппарат Pixel 9 Pro Fold. Для Pixel 9 были представлены четыре цвета: Фарфоровый, Обсидиановый, Розовый и Зеленый. Главное обновление для линейки Pixel 9 – новый процессор Google Tensor G4.

Характеристики обычного Pixel 9:

Размер экрана составляет 6.3 дюйма, 60-120 Гц. Разрешения основных камер 50 + 48 МП. Фронтальная камера 10.5 МП. Память 12/128 или 12/256 ГБ. Аккумулятор составляет 4700 мАч.

Характеристики Pixel 9 Pro:

Размер экрана 6.3 дюйма, 1-120 Гц. Разрешение основных камер 50, 48, 48 МП. Селфи камера значительно отличается от Pixel 9 и составляет 42 МП. Диапазон памяти от 16/128 до 16/1024 ГБ. Аккумулятор также 4700 мАч.

В отличие от базовой модели, Pixel 9 Pro имеет телеобъектив с 5-кратным оптическим и 30-кратным цифровым зумом.

Характеристики Pixel 9 Pro XL:

Смартфон Pixel 9 Pro XL в основном отличается от Pixel 9 Pro только размером и весом (162.8×76.6×8.5 мм, 221 г) и объёмом аккумулятора (5060 мАч).

Первый складной смартфон Google выпустила в прошлом году, а Pixel 9 Pro Fold стал его преемником. 

Характеристики Pixel 9 Pro Fold:

Внешний экран 6.24 дюйма, 60-120 Гц. Внутренний экран 8 дюймов, 1-120 Гц. Основная камера 48 + 10.5 + 10.8 МП и 10 МП фронтальная камера. Память 16/256 и 16/512 ГБ. Аккумулятор 4650 мАч.

В этом году Google значительно решила улучшить экран складного смартфона. Оба дисплея увеличились и стали ярче. Однако камера так и не приобрела разрешение как у полноценных флагманов, а по размерам сенсоров можно сказать что они были заимствованы у моделей Pixel двухлетней давности.

13 августа стартовали предзаказы на все новые модели, но смартфоны появятся в магазинах позже. Базовая версия и Pixel 9 ProXL поступили в продажу 22 августа, а Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro Fold поступят 4 сентября.

Цена Pixel 9 выросла по сравнению с предшественниками. Точная стоимость зависит от размера памяти. Стартовые цены на Pixel 9:

Pixel 9 от $799;

Pixel 9 Pro от $999;

Pixel 9 Pro XL от $1099;

Pixel 9 Pro Fold от $1799. ///nCa, 31 августа 2024 г.

 

 

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