Таджикистан – один из организаторов Конференции ООН по Водным ресурсам 2023. Это будет первая конференция ООН по воде за последние почти полвека

Конференция ООН по водным ресурсам 2023 года состоится в Нью-Йорке 22-24 марта 2023 года. Его соорганизаторами выступают Нидерланды и Таджикистан.

Конференция будет посвящена среднесрочному всеобъемлющему обзору хода осуществления Десятилетия действий ООН в области водоснабжения и санитарии (2018-2028). Форум нацелен на повышение осведомленности о глобальном водном кризисе и принятие решения о скоординированных действиях по достижению согласованных на международном уровне целей и задач, связанных с водой, включая те, которые содержатся в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Поскольку многие цели устойчивого развития (ЦУР) не достигнуты, прогресс в реализации цели 6 (водоснабжение и санитария) является ключевым для достижения других ЦУР, особенно в области здравоохранения, продовольствия, гендерного равенства, образования, средств к существованию, промышленности, климата и окружающей среды.

Конференция ООН по водным ресурсам 2023

https://sdgs.un.org/conferences/water2023

Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года

https://www.un.org/sustainabledevelopment/

Повестка действий в области водных ресурсов

https://sdgs.un.org/conferences/water2023/action-agenda

Концептуальная записка Повестки Действий в области водных ресурсов

https://sdgs.un.org/sites/default/files/2022-11/Water_Action_Agenda_operations_concept_note.pdf

Конференция представит Повестку действий в области водных ресурсов в качестве основного результата. Это набор добровольных обязательств на всех уровнях, в том числе со стороны правительств, учреждений и местных сообществ. Программа поможет мобилизовать действия правительств, секторов и заинтересованных сторон для достижения глобальных целей и задач, связанных с водными ресурсами.

В конференции очно и в онлайн формате примут участие более 1200 заинтересованных лиц.

Конференция будет включать церемонию открытия и закрытия, шесть пленарных заседаний и пять интерактивных диалогов, а обязательным итоговым документом Конференции станет краткое изложение ее работы.

ДЭСВ ООН при поддержке “ООН-водные ресурсы” формирует секретариат Конференции. Организаторы Конференции разработали Заявление о видении Конференции, в котором говорится, что Конференция и процесс подготовки к ней основаны на трех принципах: инклюзивном, ориентированном на конкретные действия и межсекторальном.

В соответствии с Концептуальной запиской, Конференция ООН по водным ресурсам 2023 года – это уникальная возможность для мирового сообщества. Это первая конференция ООН по водным ресурсам почти за 50 лет, и она проводится в то время, когда мир нуждается в неотложных действиях в области водных ресурсов. Мир сталкивается с беспрецедентными вызовами, включая разрушительные последствия изменения климата, надвигающийся продовольственный кризис и продолжающуюся борьбу с пандемией COVID-19. Вода может помочь разрешить эти кризисы; например, вода играет важную роль в смягчении последствий, а также в адаптации при преодолении климатического кризиса. Конференция должна мобилизовать все секторы, действующих лиц и страны и создать политический импульс, необходимый для действий. Конференция объединит мир для борьбы с глобальными водными вызовами.

“Мартовская конференция ООН по водным ресурсам 2023 года должна привести к разработке смелой программы действий в области водных ресурсов, которая придаст жизненной основе нашего мира ту решимость, которой она заслуживает”, – Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций. /// nCa, 14 февраля 2023 г.