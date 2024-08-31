Посольство Израиля предоставило материалы в поддержку организаций, занимающихся проблемами пожилых людей и инвалидов в Туркменистане

Посольство Израиля предоставило некоторые материалы в поддержку и подарки организациям, занимающимся проблемами инвалидов и пожилых людей в Туркменистане.

Посол Израиля Исмаил Халди посетил 30 августа 2024 года Общество слепых и глухонемых Туркменистана, Реабилитационный центр для инвалидов Туркменистана и Центр для пожилых людей в Ашхабаде.

Среди предметов поддержки и подарков были канцелярские принадлежности, строительные материалы, 3 двери и сантехника, а также стиральная машина.

Это мероприятие было организовано Посольством Государства Израиль в Туркменистане при поддержке израильского агентства международного развития и сотрудничества “МАШАВ” для поддержки уязвимых групп общества. /// nCa, 31 августа 2024 г.