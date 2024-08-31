Бизнес-миссия Армении в Алматы: Укрепление экономических связей и новые транспортные маршруты через Туркменистан и Иран

В Алматы недавно прошло важное для делового сотрудничества Казахстана и Армении событие — с бизнес-миссией Казахстан посетили 50 армянских предпринимателей. Мероприятие, организованное Дипломатическим клубом “Астана” совместно с Посольствами двух государств, было направлено на укрепление конструктивного диалога между странами, создание дополнительных возможностей для наращивания деловых связей, обсуждение конкретных совместных проектов и развитие взаимовыгодного сотрудничества.

Ключевым событием делового тура стал Казахстанско-армянский бизнес-форум с участием предпринимателей двух стран, инвесторов, экспертов. Основными темами форума стали укрепление торгово-экономических связей, развитие транзитно-транспортного потенциала, поиск перспективных ниш, благодаря которым можно реализовать на практике огромный потенциал сотрудничества Казахстана и Армении.

На переговорах Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Премьер-министра Армении Никола Пашиняна, состоявшихся в апреле в Ереване, было заявлено о намерении вывести двустороннее взаимодействие между странами на новый уровень. Казахстанско-армянский бизнес форум в Алматы – один из эффективных инструментов для достижения поставленной цели.

Как подчеркнул, открывая форум, директор Региональной палаты предпринимателей «Атамекен» города Алматы Нурсултан Шоканов, Казахстан — это страна, экономика которой в значительной степени определяется ее географией, обширной территорией и богатыми ресурсами. Пересечение двух крупных границ — с Россией и Китаем — открывает широкие перспективы в развитии логистики, транспорта и технологий в рамках программы «Один пояс, один путь».

Отдельно Нурсултан Шоканов остановился на возможностях Алматы. Он подчеркнул, что в городе активно развиваются три ключевые отрасли: это туризм, креативные индустрии и IT-сектор, производство. Рассказал о механизмах поддержки бизнеса и инвесторов, которые включают в себя сопровождение в создании новых проектов, консультации, юридическая защита, организация В2В встреч и помощь в поиске партнеров.

Большое внимание было уделено сотрудничеству в транспортно-логистической сфере. Казахстан активно развивает инфраструктуру в этой области. В числе важнейших направлений данной работы: новый железнодорожный маршрут Китай – Европа через Казахстан, развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), модернизация автомобильных магистралей для улучшения транспортного сообщения как внутри страны, так и с соседними государствами, развитие логистических хабов.

Председатель Союза автомобильных перевозчиков и экспедиторов Казахстана (САПЭК) Асель Сыдыкова пригласила логистов Армении к объединению усилий по развитию логистики между ЦА и Арменией. Она отметила важность сокращения скорости транспортировки и тарифов. А участие Армении в ТМТМ позволило бы расширить транзитные возможности по перевозке грузов в направлении ЦА и Китая.

Стоит подчеркнуть, что Казахстан заинтересован в развитии сотрудничества с Арменией не только на двусторонней основе. Огромные возможности для взаимодействия в торгово-экономической, транспортно-транзитной, энергетической и других сферах есть у регионов Центральной Азии и Южного Кавказа в целом. Для полноценного сотрудничества, между тем, необходима стабилизация ситуации и установление прочного мира в регионе. Казахстан со своей стороны прилагает для этого необходимые дипломатические усилия. В этом году, в частности, Казахстан предоставил площадку для встречи глав МИД Армении и Азербайджана по подготовке мирного договора.

Представители армянского бизнеса высоко оценили работу, которую проводит Казахстан по улучшению делового климата и подтвердили стремление к более тесному сотрудничеству.

«Мы приехали с конкретными проектами. Есть желание инвестировать в торговые и логистические центры здесь, в Казахстане. Я поразился мерами поддержки для бизнесменов, которые предоставляет Казахстан. Думаю, многие бизнесмены из нашей сети будут заинтересованы воспользоваться этим», – сказал председатель Комитета по торговле и инвестициям Международной торговой палаты Армении Айк Маргарян.

Важным пунктом программы бизнес-миссии стало посещение Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос», где армянские бизнесмены также намерены открыть свое предствительство и торговый центр.

«Торгово-промышленая палата Республики Армения заинтересована в развитии в первую очередь экспорта нашей страны. Мы на данный момент реализуем довольно интересный проект – это создание повсему миру преставительств – армянских торговых домов. Палата взяла на себя функционал операторов данного проекта. В чем его суть? Создан национальный экспортный торговый дом в Армении, который закупает у малых и средних экспортеров продукцию: мы работаем с фруктами, с известными брендами и соответственно компонуем грузы и автотранспортом отправляем. Мы работаем на данный момент с Россией, Молдавией, Туркменистаном, Болгарией и соответственно наш визит сюда заключается в том, чтобы найти партнеров в Казахстане. Предварительные наработки уже есть. И увеличив товарный оборот, мы выполним тот функционал, который поставили перед нами руководители наших стран», – обозначил позицию бизнес-сотрудничества вице-президент торгово-промышленной палаты Республики Армения Карен Иванов.

В ходе визита в Международный центр приграничного сотрудничества для делегации из Армении была проведена обстоятельная экскурсия по Специальной экономической зоне “Хоргос-Восточные ворота” с презентацией различных производств и инвестиционных возможностей СЭЗ. Также гости посетили новый пункт пропуска “Нурлы Жол” на границе Казахстана и Китая, который является частью инфраструктуры трассы Западная Европа — Западный Китай.

Подключение Армении к работе МЦПС «Хоргос» придаст дополнительный импульс развитию торгово-экономического сотрудничества, наращиванию товарооборота и транзитных грузоперевозок. Инициатива маршрута, соединяющего Иран, Туркменистан и Казахстан, которая была предложена на Казахстанско-Армянском бизнес-форуме в Ереване, уже реализуется. Присоединение «Хоргоса» к этому маршруту открывает новые возможности для армянских экспортеров, в том числе на китайский рынок, и способствует развитию новых транспортных связей с Центральной Азией.

Напомним, что нынешняя бизнес-миссия уже вторая, которую организовывал Дипломатический клуб “Астана” в рамках укрепления деловых связей между Казахстаном и Арменией. Первой была организована поездка казахстанских предпринимателей в Ереван весной этого года, а теперь успешно прошел деловой тур армянских бизнесменов в Алматы.

«Очень рады, что этот бизнес форум прошел именно здесь. Считаем, что Алматы – это город бизнеса, у него огромный потенциал, большие рынки, возможности для инвестиций, производственная база. Отношения между Казахстаном и Арменией идут по нарастающей, торговля растет с каждым годом. Такие мероприятия как организованная нами бизнес-миссия и форум способствуют лучшему пониманию наших рынков и возможностей для сотрудничества», – подчеркнул президент Дипломатического клуба «Астана» Кайырболат Сахметов. ///nCa, 31 августа 2024 г. (в сотрудничестве с Дипломатическим клубом «Астана»)