30 августа 2024 года посольство Турции в Туркменистане организовало прием по случаю Дня Победы.

Посол Турции Ахмет Демирок и военный атташе Турции полковник Мехмет Йылдыз выступили на торжестве.

День победы (Зафер Байрамы), также известный как День вооруженных сил Турции (тур. Silahlı Kuvvetleri Günü), является государственным праздником в Турции, отмечаемым в ознаменование решающей победы в битве при Думлупинаре 30 августа 1922 года.

Праздник посвящен решающей победе в битве при Думлупинаре, последней битве греко-турецкой войны, которая произошла 30 августа 1922 г. После этой битвы греческое военное присутствие в Анатолии прекратилось. День Победы отмечается как официальный праздник с 1926 года и впервые был отмечен 30 августа 1923 года. /// nCa, 31 августа 2024 г.

Несколько фотографий с мероприятия: