News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Посольство Турции в Туркменистане организовало прием по случаю Дня Победы

Посольство Турции в Туркменистане организовало прием по случаю Дня Победы

By

30 августа 2024 года посольство Турции в Туркменистане организовало прием по случаю Дня Победы.

Посол Турции Ахмет Демирок и военный атташе Турции полковник Мехмет Йылдыз выступили на торжестве.

День победы (Зафер Байрамы), также известный как День вооруженных сил Турции (тур. Silahlı Kuvvetleri Günü), является государственным праздником в Турции, отмечаемым в ознаменование решающей победы в битве при Думлупинаре 30 августа 1922 года.

Праздник посвящен решающей победе в битве при Думлупинаре, последней битве греко-турецкой войны, которая произошла 30 августа 1922 г. После этой битвы греческое военное присутствие в Анатолии прекратилось. День Победы отмечается как официальный праздник с 1926 года и впервые был отмечен 30 августа 1923 года. /// nCa, 31 августа 2024 г.

Несколько фотографий с мероприятия:

 

Related posts:

  1. В посольстве Турции в Ашхабаде проходит прием по случаю Дня победы Турции
  2. Посольство России в Ашхабаде провело праздничный прием по случаю Дня Победы
  3. День победы в Турции
  4. В Посольстве России в Туркменистане состоялся праздничный прием по случаю Дня Победы
  5. Турция – День Победы – Послание Чрезвычайного и Полномочного посла Турецкой Республики в Туркменистане Тогана Орал
  6. Посольство Ирана провело прием о случаю 44-й годовщины Победы Исламской революции
  7. Посольство Японии организовало прием по случаю Дня Рождения Императора
  8. Посольство Пакистана в Ашхабаде организовало прием по случаю Дня обороны Пакистана
  9. Посольство Китая в Туркменистане провело прием по случаю Дня НОАК
  10. Посольство Турции провело прием по случаю 96-летия со дня образования Турецкой Республики
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan