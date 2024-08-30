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Туркменистан и Афганистан подписали четыре документа, касающиеся проектов ТАПИ, ТАП, железных дорог

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30 августа 2024 года в Ашхабаде состоялась встреча афганской делегации, возглавляемой исполняющим обязанности министра горнодобывающей промышленности и нефти Афганистана Хуссейном Бадри.

Туркменскую сторону представляли несколько вице-премьеров, министров и других высокопоставленных должностных лиц.

По итогам переговоров в расширенном составе были подписаны четыре документа:

– Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Туркменистана и афганской государственной компанией «Da Afghanistan Breshna Sherkat» о сотрудничестве в реализации проекта электропровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан;

– Меморандум о взаимопонимании между Агентством «Türkmendemirýollary» Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана и Министерством общественных работ Афганистана о сотрудничестве по строительству объектов, подлежащих строительству на железнодорожной станции Тургунди;

– Рабочий план 22 километровой части Тургунди-Санабар железной дороги Тургунди-Герат, строительство которой планируется между Агентством «Türkmendemirýollary» Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана и Министерством общественных работ Афганистана;

– Соглашение между акционерной компанией «TAPI Pipeline Company Limited» с Правительством принимающей страны по проекту газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (TАПИ) Афганистана.

Ранее, 29 августа 2024 года, в Ашхабаде состоялось заседание совета директоров проекта газопровода ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия). Туркменская сторона и афганская делегация обсудили ключевые аспекты реализации проекта газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) и перспективы развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Туркменистана. /// nCa, 30 августа 2024 г.

 

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