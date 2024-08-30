Dragon Oil открыл новый региональный офис в Туркменистане

Председатель совета директоров компании Dragon Oil, полностью принадлежащей правительству Дубая, Саид Мохаммед Аль Тайер торжественно открыл в Ашхабаде, Туркменистан, крупнейший региональный офис компании за пределами Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает Информационное Агентство ОАЭ WAM.

На церемонии открытия присутствовала официальная делегация высокого уровня, состоящая из членов правления Dragon Oil, что подтверждает расширение инвестиций компании в перспективный нефтегазовый сектор Туркменистана.

На открытии присутствовал Али Рашид Аль-Джарван, генеральный директор Dragon Oil, а также ряд высокопоставленных должностных лиц из различных подразделений компании и сотрудников представительства Dragon Oil в Туркменистане.

Аль Тайер отметил: «Открытие регионального офиса компании в Туркменистане является кульминацией более чем 25-летнего присутствия здесь. Этим мы открываем новую главу серьезного и продуктивного сотрудничества с Туркменистаном. Это также является подтверждением стратегического партнерства, которое объединяет нас с туркменским правительством, поскольку Туркменистан является одной из старейших стран с огромными запасами нефти и газа и важным направлением для этой отрасли».

Он добавил: «Dragon Oil планирует увеличить общий объем добычи в странах, где она работает, в с нынешних 180 000 баррелей до 250 000 баррелей в сутки, поскольку к концу 2025 года ожидается естественный рост добычи на наших различных объектах, при этом Туркменистану уделяется значительное внимание в этом прогнозируемом увеличении».

Новый региональный офис в Туркменистане представляет собой важный шаг для компании на пути к достижению ее стратегических целей, таких как освоение производства голубого топлива к 2029 году и увеличение инвестиций за счет увеличения мощностей по добыче нефти на туркменском рынке, который в настоящее время составляет около 60 000 баррелей, а также за счет инвестиционных проектов в области возобновляемых источников энергии.

Новый офис расположен в центре туркменской столицы и занимает площадь в 1600 квадратных метров, что делает его крупнейшим офисом Dragon Oil в Туркменистане. В нем работают более 60 сотрудников, распределенных по 15 различным отделам. ///nCa, 30 августа 2024 г.