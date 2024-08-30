«Устойчивое будущее в пределах досягаемости: перспективы цифровой трансформации»

Армида Салсия Алишахбана и Жаслан Мадиев

Парадигма развития сместилась в сторону «цифровых технологий по умолчанию» как новой нормы, что, в свою очередь, изменило общество и экономику. Являясь центром цифровых инноваций, Азиатско-Тихоокеанский регион имеет возможность использовать преобразующий потенциал цифровых технологий для ускорения прогресса в достижении Целей устойчивого развития. Новые технологии позволяют принимать более разумные меры по борьбе с изменением климата, строить более устойчивые к стихийным бедствиям города и оптимизировать городское развитие. Искусственный интеллект помогает повысить точность систем раннего предупреждения о стихийных бедствиях, своевременно доводя всю необходимую информацию до всех, кто в ней нуждается. Цифровое финансирование повышает инклюзивность, расширяя доступ к финансам для разных групп населения, в том числе маргинализированных, а онлайн платформы цифрового правительства позволяют государственным услугам более эффективно и результативно охватывать всех граждан.

Доклад по цифровой трансформации в Азиатско-Тихоокеанском регионе за 2024 год, который будет представлен на этой неделе, демонстрирует, как цифровые инновации внесли значительный вклад в снижение риска стихийных бедствий, позволили принять более совершенные меры по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним в инфраструктуре, управлении, мобильности, промышленности и торговле, а также в сельском хозяйстве и разнообразных экосистемах. По данным Международного энергетического агентства, внедрение цифровых технологий и больших данных может сэкономить 80 миллиардов долларов США в год или около 5 процентов от общих мировых годовых затрат на производство электроэнергии, в то время как цифровизация может помочь интеграции возобновляемых источников энергии, позволяя интеллектуальным сетям лучше соответствовать спросу на энергию.

Однако, несмотря на благоприятные возможности для устойчивого развития, внедрение цифровых инноваций сталкивается с вызовами и угрозами. Азиатско-Тихоокеанский регион встречает ряд препятствий на пути широкомасштабного внедрения цифровых решений. В то время как 96 процентов населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе проживает в районах, охваченных сетями подвижной широкополосной связи, по разным оценкам, только одна треть продуктивно пользуется интернет-услугами, а до 40 процентов населения не имеют базовых цифровых навыков. При этом если в городах интернетом пользуются четверо из пяти человек, то в сельской местности этот показатель составляет всего 52 процента. Такие пробелы в полноценном доступе обусловлены цифровым разрывом, линия которого, в целом, следует за разделительными линиями возрастных групп, групп по уровням дохода, образования и географическому положению, а в основе всех этих аспектов лежит гендерный разрыв. В условиях быстрого роста масштабов использования искусственного интеллекта необходимость и срочность преодоления цифрового разрыва между странами и внутри стран по-прежнему имеют решающее значение для обеспечения полного использования преимуществ цифровых технологий для всех при одновременном сведении к минимуму связанных с ними рисков.

Внедрение инновационных прорывных решений для преодоления цифрового разрыва и использования цифровой трансформации в интересах устойчивого развития потребует масштабной мобилизации инвестиций в новую инфраструктуру и возможности сетевого подключения. В этой связи расширение охвата недорогим высокоскоростным интернетом, особенно среди маргинализированных и недостаточно обеспеченных услугами сообществ в сельских районах, а также обучение на протяжении всей жизни, включая обучение цифровым навыкам, имеют решающее значение для сокращения цифрового неравенства и подключения тех, кто еще не подключен к сети интернет. Благодаря обмену знаниями, опытом и практикой между странами региональное сотрудничество может создать благоприятную среду для процветания инноваций и продвижения нас к инклюзивному цифровому будущему.

Эти целостные подходы требуют высокого уровня политических амбиций. Ожидается, что на Азиатско-Тихоокеанской министерской конференции по всеобщему охвату цифровыми технологиями и цифровой трансформации, которую ЭСКАТО организует в партнерстве с Правительством Казахстана в Астане на этой неделе, министры возьмут на себя обязательства выработать общее видение, основанное на инновационных, совместных цифровых решениях, и на региональном сотрудничестве. В связи с этим на конференции будет рассмотрена возможность создания в Казахстане Центра цифровых решений для устойчивого развития, целью которого является обмен практическими цифровыми решениями для продвижения повестки устойчивого развития в регионе. В связи с этим Инициатива ЭСКАТО по созданию Азиатско-Тихоокеанской информационной супермагистрали и ее План действий на 2022-2026 годы способствуют коллективному стремлению расширения реальной связи ИКТ для всех, расширению применения цифровых технологий и укреплению цифровых данных, которые формируют основу для инклюзивного и устойчивого цифрового будущего.

Поскольку Азиатско-Тихоокеанский регион находится на переднем плане глобальной цифровой трансформации, устойчивое будущее уже не за горами. Давайте воспользуемся этими многообещающими цифровыми возможностями, чтобы ускорить устойчивое развитие в нашем регионе.

Об авторах:

Армида Салсия Алишахбана, Заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и Исполнительный секретарь ЭСКАТО,

Жаслан Мадиев, Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, Казахстан

/// nCa, 30 августа 2024 г. (в сотрудничестве с ЭСКАТО ООН)