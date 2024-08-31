ПРООН содействует выполнению Рамочной конвенции по изменению климата (РКИК ООН) в Туркменистане

Ашхабад, 29 августа 2024: В рамках проекта ПРООН «Устойчивые города в Туркменистане: Комплексное развитие зеленых городов в Ашхабаде и Авазе» совместно с Министерством охраны окружающей среды Туркменистана 29 августа в Ашхабаде была проведена рабочая встреча на национальном уровне по широкому кругу вопросов в сфере изменения климата, при координации Министерства иностранных дел Туркменистана и участии представителей различных министерств и ведомств.

Целью рабочей встречи являлось информирование представителей министерств и ведомств о процессе подготовки Четвёртого Национального сообщения (НС4) и Первого Двухгодичного доклада (ДД1) Туркменистана по Рамочной конвенции ООН об изменении климата, а также обсуждение реализации мероприятий по осуществлению Определяемого на национальном уровне вклада (ОНУВ) Туркменистана в рамках Парижского соглашения. Участники также рассмотрели вопросы, связанные с выполнением Глобального Метанового обязательства и подготовкой к участию Туркменистана в работе 29-й сессии Конференции Сторон РКИК ООН (ноябрь 2024 г., г. Баку).

Рабочая встреча была направлена на содействие эффективной координации усилий государственных органов Туркменистана в совместных проектах с Программой развития ООН (ПРООН) в области изменения климата., что придаст новый импульс для продвижения и успешного выполнения обязательств Туркменистана в рамках глобальных климатических соглашений.

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Являясь ведущим агентством ООН по международному развитию, ПРООН работает в 170 странах и территориях над искоренением бедности и сокращением неравенства.

В Туркменистане ПРООН представляет одну из крупнейших экологических программ и остается основным агентом развития для таких крупных международных фондов, как Зеленый климатический фонд (ЗКФ) и Глобальный экологический фонд (ГЭФ). Вместе с Правительством Туркменистана и партнёрами по развитию, ПРООН поддерживает выполнение обязательств страны по Многосторонним соглашениям об охране окружающей среды (МПС) и способствует интеграции экологических вопросов в национальные и отраслевые планы и стратегии, а также осуществлению программ, повышающих национальную устойчивость и потенциал адаптации к неблагоприятным последствиям изменения климата. ///nCa, 31 августа 2024 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)