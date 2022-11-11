Данияр Курбанов: В ходе саммита будет принята Самаркандская декларация ОТГ, в которой будут зафиксированы согласованные позиции по ключевым региональным и международным вопросам

Сегодня Узбекистан, продвигая необратимый процесс масштабных внутренних преобразований и выступив с объединяющей региональной и международной повесткой, готов принять лидеров тюркских государств для принятия согласованных решений, необходимых для перехода к новой эре общего развития и процветания тюркской цивилизации, отметил в интервью корреспонденту ИА «Дунё» исполняющий обязанности директора Информационно-аналитического центра международных отношений (ИАЦМО) МИД Данияр Курбанов:

– Предстоящий 10-11 ноября первый саммит Организации тюркских государств (ОТГ) пройдет в древнем и вечно молодом городе Самарканде под председательством Президента Шавката Мирзиёева. Его главная тема «Новая эра тюркской цивилизации: вместе на пути к общему развитию и процветанию».

Саммит не случайно проводится в Самарканде – прекрасной жемчужине древнего Турана и одном из признанных исторических центров тюркского мира. Как столица могущественных государств и великих правителей этот великий город, располагаясь на перекресте основных транспортных магистралей Великого Шелкового пути, веками вносил бесценный вклад во взаимообогащение различных культур, играя роль коммуникационного узла и места соприкосновения цивилизаций. Поэтому именно в этом городе Президентом Шавкатом Мирзиёевым в сентябре на саммите ШОС была выдвинута Самаркандская инициатива солидарности во имя общей безопасности и процветания, призванная запустить межцивилизационный диалог, объединить усилия всех стран по решению острейших проблем современности.

Саммит ОТГ ознаменует новый этап в развитии объединения тюркских государств, официально учрежденного по Нахичеванскому соглашению под названием Совет сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ или Тюркский совет) в 2009 году. Узбекистан – второе по численности населения тюркоязычное государство – присоединился к этоve j,]tlbytyb. в 2019 году, что придало заметный импульс развитию сотрудничества тюркских стран.

В 2019-2021 годы на четырех саммитах Тюркского совета Президентом Узбекистана было выдвинуто около 35 конкретных инициатив по развитию многопланового экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, что существенно обогатило повестку дня организации.

Активизация практического взаимодействия подтолкнула институциональное развитие объединения, и в ноябре 2021 года на саммите в Стамбуле было принято решение о трансформации Тюркского совета в Организацию тюркских государств. Это решение стало свидетельством стремления государств-членов и наблюдателей к углублению сотрудничества в приоритетных сферах и в этой связи формированию более развитой институциональной основы и механизмов продвижения практической кооперации. Таким образом, лидеры государств-членов (Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан) и наблюдателей ОТГ (Туркменистан и Венгрия) соберутся на саммите в Самарканде впервые в качественно новом формате полноценной организации государств тюркского мира.

Тема Самаркандского саммита «Новая эра тюркской цивилизации: вместе на пути к общему развитию и процветанию», как представляется, в полной мере выражает стремление тюркских государств к дальнейшему сближению на основе многовековой духовно-культурной общности, а также прогрессивных идеалов и практического взаимовыгодного сотрудничества.

Происходящая сегодня глобальная трансформация естественным образом стимулирует взаимодействие «родственных» стран, поиск прагматических решений стоящих перед ними проблем развития, выработку эффективных подходов к продвижению межрегионального сотрудничества и углубление гуманитарных связей для реализации на новом этапе огромного цивилизационного потенциала тюркских государств.

Страны ОТГ подошли к саммиту в Самарканде с весьма насыщенной повесткой дня и солидным пакетом договорно-правовых документов и других решений, ярко раскрывающих перспективы взаимовыгодного сотрудничества.

В ходе саммита будет принята Самаркандская декларация ОТГ, в которой будут зафиксированы согласованные государствами-членами позиции по ключевым региональным и международным вопросам и развитию многостороннего взаимодействия в политической, экономической, культурной и других сферах.

Планируется также принятие решения о Стратегии Организации тюркских государств на 2022-2026 годы, в которой будут интегрированы все направления и программы многостороннего сотрудничества на ближайшие годы.

Особое внимание в повестке дня будет уделено вопросам практического сотрудничества. Среди них такие приоритетные для Узбекистана и других стран региона темы, как создание благоприятных условий для взаимного торгового и инвестиционного сотрудничества; упрощение административных процедур прохождения грузов по Транскаспийскому международному транспортному коридору; развитие взаимодействия в сферах туризма, энергетики, сельского хозяйства и пищевой промышленности.

В этой связи ожидается принятие ряда соглашений и документов, включая Программу транспортной взаимосвязанности и Соглашение о международных смешанных грузоперевозках. Эти решения необходимы для кардинального улучшения ситуации во взаимной торговле стран ОТГ. Сегодня ее доля в общем товарообороте государств-участниц составляет лишь 3% и нуждается в кратном увеличении.

Кроме того, лидеры стран ОТГ обсудят вопросы создания механизмов регионального сотрудничества в сферах науки и образования, технологий и инноваций, а также укрепления сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, в том числе по вопросам истории, культуры, традиций и ценностей.

Развитие практического сотрудничества между тюркскими государствами, в конечном счете, призвано создать условия для эффективной модернизации и улучшения социально-экономического положения наших стран. Повестка саммита полностью созвучна с Целями устойчивого развития ООН, направленных на обеспечение справедливого экономического роста и повышение качества жизни народов.

Поскольку после саммита председательство перейдет к Узбекистану, реализация вышеуказанных решений, других договоренностей лидеров стран наряду с новыми инициативами Ташкента по сотрудничеству окажут определяющее воздействие на развитие многостороннего взаимодействия в 2022-2023 годы.

В целом, благодаря усилиям всех сторон, принявших активное участие в проработке принимаемых решений, есть все основания полагать, что Самаркандский саммит внесет важный вклад в развитие многостороннего сотрудничества ОТГ, в построение более безопасного, справедливого и процветающего мира.///nCa, 11 ноября 2022 г. (в сотрудничестве с Посольством Узбекистана в Туркменистане)