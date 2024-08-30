Казахстан сосредоточен на развитии электронной коммерции

Недавно Альянс технологических компаний QazTech провел круглый стол, посвященный цифровизации малого и среднего бизнеса в Казахстане, сообщает TengriNews.

Объем электронной коммерции в Казахстане удваивается каждые два года и в настоящее время составляет 12,5% от общего объема покупок.

Участники круглого стола отметили стимулирующую роль, которую играет цифровизация потребительских услуг в продвижении электронной коммерции.

Однако они были обеспокоены тем, что иностранные компании, имеющие сильную внутреннюю базу и сплоченную команду экспертов, отказывают местным компаниям в равных условиях. Чтобы создать равные условия для казахстанских компаний, они рекомендовали следующее:

Требуется установление четких требований к иностранным маркетплейсам. Предложено разработать четкие требования к иностранным маркетплейсам, работающим в Казахстане, чтобы обеспечить равные условия для всех участников рынка.

Существует угроза демпинга из-за субсидирования продукции из Китая. Участники отметили, что крупные иностранные игроки демпингуют и, возможно, получают субсидирование от своего государства, а цифровые платформы значительно снижают комиссионные сборы. По мнению участников обсуждения, это создает риск вытеснения казахстанских платформ и производителей с отечественного рынка, что требует внимательного анализа и разработки мер для защиты местных участников.

Отсутствие обязательной сертификации и контроля за контрафактной продукцией на маркетплейсах. Обсуждалась необходимость ужесточения требований к продавцам на маркетплейсах для обязательного предоставления данных о сертификации продукции. Участники отметили, что разница в требованиях между различными площадками создает условия для ввоза подделок, что подрывает доверие к рынку.

Дефицит современных складских помещений. Эксперты подчеркнули необходимость создания современных складских помещений с развитой транспортной инфраструктурой для обеспечения эффективной логистики.

Неравенство в соблюдении норм для товаров, ввозимых для личного пользования, в том числе фитосанитарных. Было отмечено, что официальные поставщики продукции обязаны соблюдать фитосанитарные и санитарные нормы, тогда как товары, ввозимые для личного пользования, не проходят аналогичные проверки. Это создает арбитражные возможности в экономической деятельности и повышенные риски для общественной безопасности.

Влияние финансовых технологий и рассрочек на онлайн-бизнес. Обсуждались важность рассрочек и роль финтеха в развитии онлайн-бизнеса. Приведен пример успешного сотрудничества с маркетплейсом Kaspi, который предложил преимущества в доставке и авторизации клиентов. Участники подчеркнули необходимость дальнейшего развития финтеха как основы для роста онлайн-бизнеса.

Участники круглого стола считают, что необходимо поставить казахстанский малый и средний бизнес в равные условия с зарубежными торговыми площадками, которые продают товары в Казахстан без уплаты налогов и без создания рабочих мест. Отмечается, что, пользуясь беспошлинным импортом и другими льготами, иностранные компании получают несправедливое конкурентное преимущество, которое наносит ущерб отечественным предпринимателям.

Как сообщает TengriNews, для решения озвученных проблем QazTech поставила перед собой следующие цели:

Улучшение регулирования деятельности иностранных маркетплейсов и противодействие демпингу. Альянс QazTech через созданный комитет будет продвигать и способствовать разработке четких правил для иностранных маркетплейсов, работающих в Казахстане, с целью создания равных условий для всех участников рынка и защиты интересов отечественных компаний. Будет проведен анализ возможного недобросовестного рыночного поведения со стороны иностранных цифровых платформ и поставщиков, по результатам которого будут предложены меры по поддержанию справедливой рыночной конкуренции, включая разработку и реализацию антидемпинговых мер.

Разработка стандартов и унификация требований, борьба с контрафактом. Комитет будет способствовать разработке и внедрению единых требований к продавцам на всех маркетплейсах, включая обязательное предоставление данных о сертификации продукции. Это поможет устранить различия в требованиях между платформами и повысить доверие потребителей к онлайн-торговле. Также будут предложены меры по борьбе с контрафактной продукцией, включая усиление контроля и проверок.

Создание и развитие логистической инфраструктуры для казахстанских поставщиков. Альянс QazTech будет поддерживать создание современных складских комплексов с развитой транспортной инфраструктурой, что улучшит логистику и обеспечит стабильные поставки продукции.

Поддержка развития финансовых технологий. Важным направлением станет содействие развитию финтеха и внедрению удобных для потребителей инструментов, таких как рассрочки. Это будет способствовать дальнейшему росту онлайн-бизнеса и поддержке малого и среднего предпринимательства./// nCa, 30 августа 2024 г.