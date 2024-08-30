Кыргызстан создает условия для развития электронной коммерции

Кыргызстан, страна, стремящаяся преодолеть свои экономические ограничения, постоянно работает над поддержкой электронной коммерции. Идея заключается в создании благоприятных условий для поддержки всех заинтересованных сторон в сфере электронной коммерции.

Недавно в Кыргызстане начало работу кыргызско-корейское совместное предприятие BC Card Kyrgyzstan. Партнерами являются южнокорейские компании BC Card и Smartro, а также АО “Межбанковский процессинговый центр Кыргызстана”.

Компания была создана с целью модернизации и адаптации усовершенствованной системы обработки платежей, разработанной BC Card, к условиям финансового рынка Кыргызстана. Ее основной задачей является обеспечение оптимальной обработки внутренних платежей по картам международных платежных систем и управление бизнесом POS-терминалов и платежными сервисами внутри страны.

“Развитие безналичных платежей — это не только шаг к модернизации нашей экономики, но и к укреплению финансовой безопасности и увеличению финансовой инклюзии. Мы должны сделать процесс оплаты настолько удобным и простым, чтобы даже те, кто привык к наличным деньгам, не могли устоять перед переходом на новые технологии», – заключил Акылбек Жапаров, пожелав компании успехов и процветания”, – заявил премьер-министр Акылбек Жапаров на церемонии открытия.

Между тем, в целях стимулирования экономики путем финансирования проектов развития в Кыргызстане 23 августа 2024 года состоялась официальная церемония подписания Соглашения о сотрудничестве между ОАО “Государственный банк развития Кыргызской Республики” и ЗАО “Демир Кыргыз Интернэшнл Банк”.

Госбанк развития КР выделяет средства Демир Кыргыз Интернэшнл Банку в размере 500 миллионов сомов (около 5,8 миллионов долларов) по программе «Целевое финансирование через Банки-партнеры».

Кредитные средства будут направлены на поддержку и развитие малого и среднего бизнеса, а также на финансирование инфраструктурных проектов.

Благодаря данной программе коммерческие банки-партнеры получают возможность доступа к недорогим ресурсам для последующего предоставления кредитов конечным заемщикам по процентным ставкам ниже рыночных.

Государственный банк развития Кыргызской Республики был создан 25 июля 2022 года как финансовый институт развития для стимулирования и диверсификации экономики Кыргызстана посредством инвестиционной деятельности, включая инвестиции в крупные национальные проекты.

Национальный банк Кыргызстана выдал новые разрешения на операции с электронными деньгами и драгоценными металлами двум коммерческим банкам. Об этом говорится в заявлении регулятора.

Таким образом, решением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 21 августа ОАО “Народный банк Кыргызстана” было предоставлено разрешение на выпуск электронных денег.

Другим решением, также от 21 августа, ОАО “ФинансКредитБанк” получило разрешение на право проведения операций в наличной и безналичной формах с драгоценными металлами в виде аффинированных мерных слитков, эмитируемых Национальным банком КР.

Одновременно Kyrgyz Post и China Post подписали соглашение об открытии зарубежного склада подразделения China Post в СУАР (Синьцзянский автономный район) на территории Kyrgyz Post в Оше. Соглашение было заключено на 14-й выставке “Кашкар – Центральная и Южная Азия”, говорится в сообщении Kyrgyz Post.

В компании отметили, что соглашение направлено на создание логистического хаба, который будет обслуживать маршруты между Китаем и Кыргызстаном, а также соединит китайский и европейский рынки.

Основной целью проекта является повышение эффективности транспортировки и сортировки почтовых отправлений, экспресс-грузов и товаров, связанных с трансграничной электронной коммерцией. Это должно способствовать развитию трансграничной торговли, электронной коммерции и улучшению логистических маршрутов в регионе.

Согласно подписанному соглашению, стороны планируют углублять сотрудничество путем создания специальных логистических маршрутов между Китаем и Кыргызстаном для развития трансграничной торговли.

Логистический хаб станет интегрированной платформой для обработки международной почты и товаров электронной коммерции, обеспечивая устойчивую основу для логистики В2С и внешнеторговой деятельности.

На участке Жаны-Коргон в Бирликском айыл окмоту Кадамжайского района планируется строительство логистического центра.

Как сообщило информационное агентство “Кабар”, тендер на строительство центра был опубликован местными властями на официальном портале государственных закупок. /// nCa, 30 августа 2024 г.