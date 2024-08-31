News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » TIF 2024: Инвестиции в будущее

TIF 2024: Инвестиции в будущее

By

10-11 сентября Ашхабад станет центром притяжения для инвесторов и экспертов со всего мира. Туркменистан приглашает на Инвестиционный форум TIF 2024, где будут обсуждаться самые актуальные вопросы экономического развития страны и региона. Организаторами Форума выступают Министерство финансов и экономики Туркменистана, Министерство иностранных дел Туркменистана и Торгово-промышленная палата.

TIF 2024 станет платформой для презентации инвестиционных возможностей Туркменистана, в том числе в таких перспективных сферах, как энергетика, транспорт и коммуникации, сельское хозяйство и цифровая экономика. Делегаты получат уникальную возможность установить деловые контакты с представителями государственных органов, крупного бизнеса и международных финансовых институтов.  

Среди подтвержденных спикеров — Сергей Глазьев, Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК); Франческо ла Камера – Генеральный директор Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA); Питер Заксе  – Вице-президент по СНГ, John Deere Walldorf International GmbH ; Анна Варьяник – Сотрудник по правовым вопросам, Отдел по вопросам вступления в ВТО, Секретариат ВТО; Дарья Карман – Сотрудник отдела по упрощению процедур торговли и политике для бизнеса, Международный торговый центр (МТЦ); Кабир Джуразода – Директор Института регионального экономического сотрудничества Центральной Азии (ЦАРЭС) и многие другие.

Форум станет площадкой для налаживания международного сотрудничества, а встречи руководителей международного бизнеса с представителями министерств и ведомств Туркменистана позволят полностью раскрыть инвестиционный потенциал страны.

Для туркменских предпринимателей TIF 2024 открывает широкие перспективы: привлечение иностранных инвестиций, плодотворный нетворкинг, экспорт продукции и услуг, а также изучение передового опыта.

На данный момент для участия в TIF 2024 зарегистрировались более 350 делегатов из 35 стран.

Для участия в Форуме необходимо зарегистрироваться до 3 сентября на официальном сайте мероприятия.

///nCa, 31 августа 2024 г. (Материал предоставлен Оргкомитетом TIF 2024)

 

 

 

Related posts:

  1. TIF 2024: Новые горизонты сотрудничества
  2. Международный инвестиционный форум и выставка (TIF 2024) пройдут в Ашхабаде с 19 по 20 сентября 2024 года
  3. ЕБРР готов и далее привлекать инвестиции в экономику Туркменистана
  4. Министры иностранных дел Туркменистана и Франции подписали программу сотрудничества на 2024-2026 гг.
  5. Открыта регистрация на Инвестиционный форум Туркменистана TIF 2024
  6. Туркменистан: Перечень выставок, ярмарок, конференций и фестивалей, организуемых  министерствами и ведомствами в 2024 году
  7. В Париже пройдет Туркменский энергетический инвестиционный форум (TEIF 2024) 24-25 апреля 2024 года
  8. Туркменистан и Япония намерены провести в первом полугодии 2024 года бизнес-форум
  9. Газовый “своп” и транспортные коридоры: Как Иран и Туркменистан строят будущее сотрудничества
  10. Российские прямые инвестиции в Центральную Азию в 2022 году превысили 3,6 млрд.долл.США
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan