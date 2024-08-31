TIF 2024: Инвестиции в будущее

10-11 сентября Ашхабад станет центром притяжения для инвесторов и экспертов со всего мира. Туркменистан приглашает на Инвестиционный форум TIF 2024, где будут обсуждаться самые актуальные вопросы экономического развития страны и региона. Организаторами Форума выступают Министерство финансов и экономики Туркменистана, Министерство иностранных дел Туркменистана и Торгово-промышленная палата.

TIF 2024 станет платформой для презентации инвестиционных возможностей Туркменистана, в том числе в таких перспективных сферах, как энергетика, транспорт и коммуникации, сельское хозяйство и цифровая экономика. Делегаты получат уникальную возможность установить деловые контакты с представителями государственных органов, крупного бизнеса и международных финансовых институтов.

Среди подтвержденных спикеров — Сергей Глазьев, Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК); Франческо ла Камера – Генеральный директор Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA); Питер Заксе – Вице-президент по СНГ, John Deere Walldorf International GmbH ; Анна Варьяник – Сотрудник по правовым вопросам, Отдел по вопросам вступления в ВТО, Секретариат ВТО; Дарья Карман – Сотрудник отдела по упрощению процедур торговли и политике для бизнеса, Международный торговый центр (МТЦ); Кабир Джуразода – Директор Института регионального экономического сотрудничества Центральной Азии (ЦАРЭС) и многие другие.

Форум станет площадкой для налаживания международного сотрудничества, а встречи руководителей международного бизнеса с представителями министерств и ведомств Туркменистана позволят полностью раскрыть инвестиционный потенциал страны.

Для туркменских предпринимателей TIF 2024 открывает широкие перспективы: привлечение иностранных инвестиций, плодотворный нетворкинг, экспорт продукции и услуг, а также изучение передового опыта.

На данный момент для участия в TIF 2024 зарегистрировались более 350 делегатов из 35 стран.

Для участия в Форуме необходимо зарегистрироваться до 3 сентября на официальном сайте мероприятия.

///nCa, 31 августа 2024 г. (Материал предоставлен Оргкомитетом TIF 2024)