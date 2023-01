Сделки по нефтяному и газовому свопу с прикаспийскими странами являются частью стратегии Ирана

nCa Report

Иран систематически работает над заключением соглашений о нефтегазовом обмене с прикаспийскими государствами. Это часть стратегии Ирана по превращению в субрегиональный энергетический центр.

В Каспийском регионе Казахстан был первым партнером Ирана по свопу. В 1996 году Иран и Казахстан подписали соглашение о свопе 40000 баррелей легкой сырой нефти в день, поставляемой Казахстаном на нефтеперерабатывающие заводы Тебриза и Тегерана в Иране. В свою очередь, такой же объем иранской нефти поставлялся покупателям казахстанских энергоносителей в регионе Персидского залива. Иран взимал плату за своп каждого барреля.

Это соглашение было прекращено в 2009 году, когда Иран стал страной-нетто-импортером нефти и не смог обеспечить достаточные объемы покупателям из стран Персидского залива.

С 2017 года Иран снова смог продолжить своп-операции.

В соответствии с новой договоренностью, достигнутой в декабре 2022 года, эксперты двух стран должны изучить области сотрудничества, касающиеся разработки месторождений тяжелой нефти, СПГ, обмена нефтью, газом и нефтепродуктами и экспорта технических и инжиниринговых услуг. На основе результатов переговоров между экспертами двух стран будет подписан меморандум о сотрудничестве.

Новая сделка, скорее всего, будет включать в себя некоторые механизмы свопа.

Иран, Азербайджан и Туркменистан заключили трехстороннее соглашение об обмене природным газом.

В декабре прошлого года на полях саммита ОЭС три страны договорились ежегодно поставлять 1,5-2 млрд куб. м газа из Туркменистана в Азербайджанскую Республику. Контракт, который был подписан после пятилетней приостановки газовых обменов между Ираном и Туркменистаном, привел к повышению стабильности функционирования газовой сети на северо-востоке Ирана и в дальнейшем позволил бы Ирану стать энергетическим центром.

Согласно отчету Iran Petroleum, опубликованному Shana, в настоящее время обмен сырой нефтью осуществляется с использованием трубопроводов и телекоммуникационных средств в северном районе и через 272 километра 30- и 32-дюймовых трубопроводов. Таким образом, импортируемая сырая нефть после смешивания и хранения в резервуарах нефтяного терминала Нека перекачивается центрами перекачки нефти Нека, Сари, Гол-Пол и Урим по 32-дюймовому трубопроводу, проходящему через лесистые и труднопроходимые горные районы провинций Мазандаран и Тегеран. Преодолев расстояние в 220 км, нефть поступает в регион Тегеран на сборник Моганак.

Отчет по иранской нефти, опубликованный Shana

https://en.shana.ir/news/467476/Focus-on-Caspian-Sea-Oil-Gas-Swap

Об этой сделке было объявлено в декабре 2002 года. Согласно этой схеме, объемы продуктов, ежемесячно прокачиваемых в провинциях Голестан и Мазандаран могут предотвратить передвижение 876 танкеров по стране.

Долгосрочная цель состоит в том, чтобы стать энергетическим центром региона – фактически субрегиона.

Из-за преобладающих геополитических условий Россия является активным партнером Ирана в своп-соглашениях.

За последний год две страны подписали контракты на разработку месторождений на сумму 4 миллиарда долларов и меморандумы на сумму 40 миллиардов долларов о строительстве экспортных газопроводов и заводов по производству СПГ. Сделки также предусматривают свопы нефтью, газом и нефтепродуктами.

Объемы свопа могут достичь 10 миллионов тонн нефти и ненефтяных продуктов с использованием имеющейся инфраструктуры.

Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) и российский “Газпром” подписали меморандум о сотрудничестве на сумму 40 миллиардов долларов по будущей разработке газовых месторождений Киш и Северный Парс и шести нефтяных месторождений. Также по соглашению будут проведены работы по поддержанию давления на газовом месторождении Южный Парс. Помимо того, меморандум охватывает своп природным газом и нефтепродуктами, проекты по сжижению природного газа и строительству газопроводов, говорится в отчете Iran Petroleum.

Iran and Russia: from “Oil-for-Goods Swap” to “Oil-Gas Swap” — Dr. Vali Kaleji

https://www.cacianalyst.org/publications/analytical-articles/item/13743-iran-and-russia-from-%E2%80%9Coil-for-goods-swap%E2%80%9D-to-%E2%80%9Coil-gas-swap%E2%80%9D.html

Иранский академик, доктор Вали Каледжи в своей недавней статье для журнала Central Asia-Caucasus Analyst, опубликованной 17 января 2023 года, пишет: «Недавние соглашения между Тегераном и Москвой об обмене нефтью и газом служат еще одним признаком поворота России к азиатским нефтегазовым рынкам и более тесных отношений между двумя странами в свете российской войны на Украине. Если по этим соглашениям будут приняты окончательные решения, Иран будет импортировать 20 миллиардов кубометров газа из России ежегодно. Поскольку Иран и Россия не имеют общей сухопутной границы, газ должен поставляться по двум маршрутам, а именно через Казахстан и Туркменистан в Центральной Азии и Азербайджан на Кавказе». /// nCa, 30 января 2023 г.