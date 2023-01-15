Центральной Азии и соседним странам нужно больше энергии для своего развития, но изменение климата означает, что они должны значительно сократить выбросы углерода и ускорить переход к чистой энергии.

В отчете о перспективах развития энергетики ЦАРЭС до 2030 года анализируется энергетический ландшафт и рыночные тенденции в странах-членах ЦАРЭС.

Значительные инвестиции в энергоэффективность и возобновляемые источники энергии необходимы для выполнения странами-членами ЦАРЭС своих обязательств по сокращению выбросов углерода и обеспечению зеленого роста.

С ростом экономики и населения страны Центральной Азии нуждаются в большем количестве энергии для своего развития. В то же время усиливающееся воздействие изменения климата в регионе означает, что страны должны значительно сократить выбросы углерода и ускорить переход на чистые и возобновляемые источники энергии.

Что это означает для Центральной Азии, где находятся несколько самых энергоемких экономик мира? Отчет о перспективах развития энергетики ЦАРЭС до 2030 года дает критическую оценку энергетического будущего региона путем анализа энергетического ландшафта и рыночных тенденций в странах-участницах Программы ЦАРЭС, партнерства стран и партнеров по развитию, способствующих региональному сотрудничеству в интересах устойчивого развития.

В публикации рассматриваются страны Центральной Азии и Кавказа, а также соседствующие с ними Монголия, Пакистан и Китайская Народная Республика (КНР). Являясь климатическим банком Азиатско-Тихоокеанского региона, АБР помогает этим странам расширить доступ к надежному электроснабжению и использовать больше экологически чистой энергии в регионе.

Вот пять фактов, которые нужно знать о перспективах развития энергетики в Центральной Азии и остальной части региона ЦАРЭС.

1. Спрос на энергию в регионе ЦАРЭС (исключая КНР) вырастет более чем на 30% к 2030 г.

В 2020 году потребность в энергии в странах ЦАРЭС составила 204 млн тонн нефтяного эквивалента (т.н.э) без учета КНР. По прогнозам, к 2030 году этот показатель вырастет до 254 – 290 млн т.н.э, или примерно на 32%, при этом электроэнергия станет одним из крупнейших источников потребления.

Ожидается, что потребление природного газа в энергетическом балансе также будет расти, отражая его доминирующее положение в качестве топлива для производства электроэнергии и непосредственное потребление в жилищном и промышленном секторах.

Если КНР будет включена в прогноз, ожидается, что спрос на энергию вырастет с 2,3 млрд т.н.э. в 2020 г. до 2,4 – 2,7 млрд т.н.э. в 2030 г. В конечном итоге рост спроса будет зависеть от энергетической политики, экономического роста и реализации мер по повышению энергоэффективности.

2. Модернизация инфраструктуры передачи и распределения повысит энергоэффективность

Отдельные страны ЦАРЭС, которые продолжают использовать устаревшую энергетическую инфраструктуру времен Советского Союза, в настоящее время входят в число 20 стран с наименее энергоэффективной экономикой в мире. В секторе электроэнергетики потери энергии могут достигать 20%.

Модернизация электросетей и установка интеллектуальных приборов учета помогут свести к минимуму потери электроэнергии, уменьшить углеродный след стран и повысить финансовую устойчивость энергетических компаний в регионе.

Модернизация инфраструктуры передачи и распределения в регионе ЦАРЭС оценивается в сумме от 25 до 49 миллиардов долларов США без учета КНР и от 768 до 901 миллиарда долларов США вместе с КНР.

3. Ветровая и солнечная энергия становятся очень конкурентоспособными

В настоящее время гидроэнергетика является крупнейшим источником возобновляемой энергии в регионе ЦАРЭС с установленной генерирующей мощностью более 380 гигаватт (ГВт) по состоянию на 2019 год, включая КНР. Действительно, Таджикистан, Кыргызская Республика и Грузия в основном полагаются на гидроэлектроэнергию.

Тем не менее, инвестиции в ветровую и солнечную энергетику также становятся целесообразными, при этом затраты на разработку с 2010 года снизились более чем на 80% и 35%, соответственно. В настоящее время на долю ветровой и солнечной энергии приходится лишь 6% установленной мощности в регионе. Регион нуждается в крупномасштабных государственных инвестициях для реализации огромного потенциала ветровой и солнечной энергии, но участие частного сектора, которое можно поощрять, среди прочего, регуляторными реформами и стимулами, имеет решающее значение.

4. Региону ЦАРЭС (исключая КНР) требуется около 340 миллиардов долларов США инвестиций в энергетику

Учитывая большой размер рынка региона ЦАРЭС и потребность в модернизации инфраструктуры, его потребности в инвестициях в энергетику оцениваются в 136 – 339 миллиардов долларов США к 2030 году (исключая КНР). Если включить в этот расчет КНР, то инвестиционные потребности региона оцениваются в 2,9 – 3,8 триллиона долларов США. К ним относятся инвестиции в выработку электроэнергии и повышение энергоэффективности.

Регион может еще больше повысить свою энергетическую безопасность за счет трансграничной инфраструктуры, такой как Центрально-Азиатская энергосистема, которая обеспечивает соединение стран Центральной Азии с разными уровнями напряжения и обеспечивает региональную торговлю электроэнергией.

5. Страны ЦАРЭС принимают меры по сокращению выбросов углерода, связанных с энергетикой

Страны ЦАРЭС обязались сократить выбросы углерода, связанные с энергетикой, чтобы помочь смягчить последствия изменения климата. Эти обязательства, известные как определяемые на национальном уровне вклады или ОНУВ, различаются между странами. При определенных сценариях ожидается, что к 2030 году выбросы сократятся на 18% или 30% по сравнению со сценарием «как обычно».

Страны ЦАРЭС, включая КНР, также работают над сокращением своих общих выбросов на 30% к 2030 году по сравнению с уровнями 2020 года. Для достижения этих сокращений страны расширяют использование возобновляемых источников энергии и ядерной энергии, переходят с угля на газ и внедряют меры по повышению энергоэффективности. КНР, в частности, стремится достичь пика выбросов углекислого газа до 2030 года. ///АБР, 12 января 2023 г. (https://www.adb.org/ru/news/features/five-things-know-about-future-energy-central-asia )