Sinopec опубликовала прогноз развития энергетики Китая до 2060 года

29 декабря 2022 года Sinopec объявила о выпуске доклада “Энергетический прогноз Китая до 2060 года”.

Согласно пресс-релизу компании SINOPEC (China Petroleum & Chemical Corporation), “он охватывает средне- и долгосрочные энергетические перспективы, предоставляя новую перспективу для научного планирования трансформации и развития энергетической и химической промышленности Китая. Это соответствует контексту целей “двойного углерода”, поставленных китайским правительством, с основной целью достижения углеродной нейтральности к 2060 году”

Вот ключевые выводы доклада:

Ожидается, что потребление первичной энергии в Китае достигнет пика примерно в 6,03 миллиарда тонн стандартного угля в период с 2030 по 2035 год и сократится примерно до 5,6 миллиарда тонн стандартного угля в 2060 году.

Прогнозируется, что выбросы углерода, связанные с энергетикой, достигнут максимума примерно в 9,9 миллиарда тонн к 2030 году после исключения поглощения углерода при использовании энергии из сырья и снизятся до 1,7 миллиарда тонн в 2060 году, достигнув углеродной нейтральности за счет технологии улавливания и хранения углерода (CCU) и поглотителей углерода, среди прочих методов. /// nCa, 6 января 2023 года