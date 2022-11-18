Запущен новый проект Европейского Союза по развитию устойчивой энергетики в Центральной Азии

17 ноября Европейский Cоюз (ЕС) запустил новый проект «Устойчивые энергетические связи в Центральной Азии» (SECCA) в ходе круглого стола, посвященного конференции по взаимосвязанности между ЕС и Центральной Азией «Глобальный шлюз».

В работе мероприятия приняли участие представители государственных органов и эксперты в сфере энергетики стран Центральной Азии и ЕС. Проект SECCA с общим бюджетом в 6,8 млн евро направлен на продвижение более устойчивого энергетического баланса в Центральноазиатском регионе в соответствии с передовой практикой ЕС. В частности, проект направлен на укрепление национальной политики по переходу к устойчивой энергетической системе и увеличение инвестиций, потенциала и осведомленности в области возобновляемой энергетики и энергоэффективности в регионе.

Недавние события показывают положительные признаки возможных устойчивых энергетических связей в ЦА. В связи с экономическим ростом и ростом населения, ожидается рост региональных потребностей в электроэнергии. Удовлетворение этого спроса потребует значительных инвестиций, рыночных реформ и развития потенциала.

Обращаясь к участникам круглого стола, Заместитель генерального директора в Генеральным директорате по международному партнёрству (DG INTPA) г-жa Марета Ягер отметилa: «Данный проект руководствуется Европейским зеленым курсом и новой Стратегией ЕС по Центральной Азии. Последний документ, в частности, обязуется развивать потенциал региона в области солнечной, ветровой и гидроэлектроэнергии, чтобы внести вклад в укрепление энергетической устойчивости региона, помогая достичь его климатических целей, а также создавая рабочие места и возможности для бизнеса. В настоящее время значительный устойчивый энергетический потенциал региона недоиспользуется из-за множества институциональных, финансовых, технических и социальных барьеров. Проект SECCA послужит катализатором в устранении этих барьеров и увеличении производства возобновляемой энергии и повышении энергоэффективности в регионе».

Более того, Проект SECCA также будет учитывать гендерную проблематику, поддерживая гендерную политику и законодательство как в области энергоэффективности, так и в области возобновляемых источников энергии, а также повышение роли женщин в данной сфере.

В ходе круглого стола эксперты проекта представили цели SECCA, также поделились запланированными мероприятиями и ожидаемыми результатами. Участники обсудили текущее состояние и проблемы в области устойчивой энергетики и сотрудничество между ЕС и ЦА.

Справочная информация: финансируемый ЕС проект «Устойчивые энергетические связи в Центральной Азии (SECCA)» (2022-2026 гг.) направлен на продвижение устойчивого энергетического баланса в регионе Центральной Азии в соответствии с передовым опытом ЕС. Мероприятия проекта включают развитие потенциала для внедрения энергоэффективности (ЭЭ) и возобновляемых источников энергии (ВИЭ), повышение осведомленности об ЭЭ и ВИЭ, а также улучшение инвестиционного климата для проектов по ЭЭ и ВИЭ. Посредством этого проекта ЕС будет и далее помогать в эффективном решении проблем изменения климата. SECCA дополнит 15 региональных инициатив ЕС в области окружающей среды, биоразнообразия, изменения климата, снижения риска бедствий, водных ресурсов и устойчивой энергетики, а также 20 проектов двустороннего сотрудничества ЕС со странами Центральной Азии. ///Делегация ЕС в Узбекистане, 17 ноября 2022 г.