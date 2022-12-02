Странам Центральной Азии необходимо принять дополнительные меры по борьбе с рисками, вызванными изменением климата

Темпы потепления в Центральной Азии выше, чем в среднем по миру. За последние три десятилетия среднегодовые температуры повысились на 0,5 градуса по Цельсию и, по прогнозам, к 2085 году они повысятся на 2,0–5,7 градуса по Цельсию. Увеличение частоты и скорости экстремальных погодных явлений и стихийных бедствий угрожает физической безопасности, важнейшим объектам инфраструктуры и доступу к здравоохранению и образованию. Это послужило основой для организации и проведения конференции высокого уровня по вопросам изменения климата на тему: «От глобальных знаний к местным решениям: климатоустойчивые институты в Центральной Азии», которая прошла на этой неделе (2 декабря) в Ташкенте. Программа развития ООН организовала мероприятие совместно с Европейским Союзом, правительством Германии (GIZ) и в сотрудничестве с Узгидрометом, Министерством иностранных дел, Министерством сельского хозяйства и Министерством водного хозяйства Узбекистана. Более 140 делегатов приняли участие в активном диалоге об климатических угрозах и призвали все государства Центральной Азии объединить усилия для достижения разумного баланса между смягчением последствий изменения климата и адаптацией к нему.

Фото: ПРООН в Узбекистане

Матильда Димовска, Постоянная представительница ПРООН в Узбекистане отметила, что конференция демонстрирует прекрасный пример совместных действий международных организаций в области смягчения последствий изменения климата и адаптации к нему в Центральной Азии. «Очевидно, что ни одна страна или организация не сможет внести эффективный вклад в одиночку, – сказала она. – Но работая вместе, мы можем добиться больших успехов в преодолении этой экзистенциальной угрозы для человечества». Сегодня девять из каждых десяти стихийных бедствий связаны с изменением климата. Кроме того, изменение климата, вероятно, повлияет на местную и региональную экономику, поскольку прогнозируется, что чрезмерная эксплуатация и нехватка ресурсов будут оказывать воздействие на ключевые отрасли, такие как сельское хозяйство, энергетика и другие виды деятельности, зависящие от воды. Таким образом, участники сосредоточили внимание на развитии регионального диалога и повышении осведомленности уязвимых секторов экономики об изменении климата и устойчивости. Они подчеркнули важность усиления мер раннего предупреждения и предотвращения климатических изменений на уровне сообществ в соседствующих районах Центральной Азии. Г-н Мереке Пшембаев, Вице-министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, отметил, что МЧС Казахстана открыто к дальнейшему обмену опытом в области снижения риска бедствий и адаптации к изменению климата.

Фото: ПРООН в Узбекистане

Асылбек Мазарипов, Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Кыргызской Республики, в своем приветственном слове подчеркнул важность разработки долгосрочного видения повышения устойчивости к изменению климата и стихийным бедствиям путем принятия комплексных мер со всеми заинтересованными сторонами. «Нам необходимо укреплять наше многостороннее сотрудничество и продолжать обмен информацией по вопросам изменения климата и передовым опытом, а также базой знаний для оценки рисков устойчивости к изменению климата в Центральной Азии, результатом которых станет выработка совместных решений по устойчивому и динамичному развитию региона Центральной Азии», – сказал г-н Мазарипов.

Фото: ПРООН в Узбекистане

Полковник Хотамшо Латифзода, первый заместитель председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан, подчеркнул: «Мы живем в эпоху изменения климата, которое влияет на всех нас. Климат является “множителем угроз”, но также и “ускорителем” глобального сотрудничества. Этот факт способствует единению народов и сотрудничеству в направлении глобального устойчивого развития с учетом адаптации к изменению климата».

Фото: ПРООН в Узбекистане

Махтумкули Акмурадов, советник департамента международных организаций Министерства иностранных дел Туркменистана, отметил: «Решение вопросов адаптации к изменению климата основывается на комплексном трансграничном подходе». Борий Алиханов, Сенатор, Председатель Комитета Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан по вопросам развития региона Приаралья отметил: «Основной целью совместных действий должен стать поиск решений и их реализация для стабилизации водной экосистемы региона. Необходимы инновационные подходы для стабилизации ледников и экосистем верхнего водосбора, увеличения водных ресурсов, повышения эффективности их использования, дальнейшей стабилизации Аральской акватории, прекращения опустынивания и уменьшения влияния засух. Все это станет основой для устранения рисков для социально-экономического развития региона».

Фото: ПРООН в Узбекистане

Первое пленарное заседание было посвящено мерам по повышению устойчивости к изменению климата и стихийным бедствиям в Центральной Азии. Участники раскрыли климатическую политику государств Центральной Азии в отношении рисков безопасности, связанных с изменением климата. В результате второго пленарного заседания, посвященного взаимосвязи вода-энергия-продовольствие-здоровье для достижения ЦУР, участники определили объем действий по реализации мер по адаптации к изменению климата и снижению рисков, а также повышению устойчивости к изменению климата в сфере водопользования и землепользования в пяти странах Центральной Азии. Основной темой третьего пленарного заседания стало региональное партнерство и обмен посредством вовлечения национальных правительств и региональных межправительственных институтов и платформ в регионе. Участники отметили, что, учитывая характер климатических рисков и общие природные ресурсы, меры по борьбе с изменением климата можно рассматривать как отправную точку для укрепления регионального сотрудничества. В последние годы государства Центральной Азии – Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан добились значительного прогресса в адаптации к изменению климата и достижении «зеленого» роста на основе природного капитала. Они инициировали установление межсекторального сотрудничества по смягчению последствий и адаптации к изменению климата и обеспечению устойчивости к изменению климата в управлении природными ресурсами.

Фото: ПРООН в Узбекистане