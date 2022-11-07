Помощник госсекретаря США отправился в турне по трем странам Центральной Азии – первая остановка – Туркменистан

На этой неделе помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу посещает Туркменистан, Узбекистан и Казахстан (с 6 по 11 ноября). Как сообщил Госдеп, визит нацелен на «укрепление приверженности Соединенных Штатов независимости, суверенитету и территориальной целостности каждой страны».

В Туркменистане помощник госсекретаря Лу встретится с выпускниками программы обмена и высокопоставленными правительственными чиновниками, чтобы обсудить партнерство по ряду двусторонних и региональных вопросов.

Затем делегация отправится в Узбекистан, где состоятся переговоры с государственными чиновниками, а также представителями гражданского общества и культурными группами. Одной из тем переговоров станет поддержка расширения прав и возможностей женщин и девочек и свободы религии или убеждений.

В Казахстане помощник госсекретаря Лу обсудит с бизнес-лидерами экономическую стабильность в Центральной Азии и региональную взаимосвязанность, а также встроится с лидерами гражданского общества, чтобы поддержать их жизненно важную роль в формировании будущего Казахстана.

В рамках регионального визита будет обсужден запуск Инициативы экономической устойчивости в Центральной Азии. Согласно инициативе, Соединенные Штаты предоставят 25 миллионов долларов США на укрепление региональных торговых путей и потенциала, обучение и подготовку квалифицированной рабочей силы и привлечение международных инвестиций в Центральную Азию.

В воскресенье (6 ноября) Дональд Лу провел в Ашхабаде пресс-брифинг, на котором были затронуты следующие вопросы (по материалам ТАСС и Ориент):

США выступили за конструктивные и позитивные отношения стран Центральной Азии с Россией

США выступают за позитивные и конструктивные отношения стран Центральной Азии с РФ, учитывая давние исторические связи между регионом и Россией, заявил Дональд Лу.

«Соединенные Штаты хотят, чтобы у Центральной Азии были позитивные, конструктивные отношения с Россией. Потому что существует длительная история между народами этого региона и Россией», – цитирует Лу туркменское информационное агентство Orient.

Целью своего визита в Туркменистан, Узбекистан и Казахстан он назвал демонстрацию позиции США по защите и поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности стран Центральной Азии, в частности Туркменистана. «Это никогда не было более важным, чем сейчас», – сказал Лу.

Представитель Госдепа отметил при этом, что «нет никакого давления с стороны США по политическим или военным вопросам». «Мы с огромным уважением относимся к политике Туркменистана, его позитивному нейтралитету», – подчеркнул Лу.

«Во время этого визита мы фокусируем свое внимание на экономическом взаимодействии, на торговых связях и окружающей среде», – добавил он.

Он отметил, что в сентябре госсекретарь Энтони Блинкен объявил две новые программы для Центральной Азии.

«Это 25 миллионов долларов нового содействия по экономическим вопросам – сюда входит создание хорошо оплачиваемых рабочих мест в Центральной Азии и продвижение экспорта местных товаров на международные рынки. Вторая программа, стоимостью 16,5 миллиона долларов, конкретно направлена на содействие продовольственной безопасности региона», – пояснил Дональд Лу.

О перспективах туркменского газа на европейском рынке

Туркменистан, исходя из ситуации на рынке, имеет очень хорошие перспективы для поставок своего газа в Европейский союз. Такое мнение выразил Дональд Лу.

«В начале карьеры у меня была возможность быть временным поверенным в нашем посольстве в Баку. И мы, азербайджанская сторона, ЕС, США и Туркменистан, мы говорили об этом: о возможности поставок туркменского газа в Европу. Больше, чем 20 лет. И сейчас очень интересный момент, потому что цены на газ очень высокие. И я думаю, что для туркменского правительства будет сейчас очень хорошо подумать об этом проекте», – сказал он во время брифинга для журналистов.

Лу считает, что туркменскому народу будет тем лучше, чем больше будет возможностей для поставок газа из страны по разным направлениям. «Это обеспечит народу Туркменистана не только самые высокие цены на туркменский газ, но и надежность поставок. США готовы помочь любым способом, который возможен, но мы не будем покупать туркменский газ, у нас очень много газа в США», – заявил дипломат.

Выгоды от антироссийских санкций

США намерены содействовать правительству Туркменистана и деловым кругам страны в получении выгод от санкционного режима против России, заявил помощник государственного секретаря США в Бюро по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу.

В качестве примера влияния санкций он привел Казахстан, где самые большие банки Альфа Банк и Сбербанк были проданы их российскими владельцами казахстанским владельцам и теперь они являются казахстанскими банками. «Мы будем счастливы работать с правительством Туркменистана и с деловыми кругами для того, чтобы оказать им содействие в получении большей пользы для них от санкционного режима», – сказал он во время брифинга.

Лу добавил, что США работают с правительством Туркменистана, чтобы бизнес и предприятия в стране ощутили, как можно меньший эффект этого санкционного режима. «Я думаю, что риски для экономики страны очень небольшие. У вас нет большого сотрудничества в области обороны с Россией, вы не делаете очень много бизнеса с российскими олигархами. Одна сфера, которая может быть связана со сложностями в связи с санкционным режимом – это банковские операции через Россию», – сказал он.

Американская бизнес-миссия посетит Туркменистан в декабре – возобновится образовательная программа

Продвижение инвестиций в частный сектор Туркменистана – одна из самых важных программ, которые осуществляются в стране посредством агентства USAID. Содействие росту малого и среднего бизнеса позволит увидеть огромные изменения в жизни обычных людей, считает помощник государственного секретаря США Дональд Лу.

«В декабре ожидается торговая миссия в рамках туркмено-американского Делового совета, в состав которой войдут топовые руководители американских компаний, у них будут встречи в правительстве Туркменистана и с представителями бизнес-кругов. И мы надеемся, это послужит расширению торгово-экономических связей с вашей страной», – он.

По его словам, через USAID и других исполняющих партнеров США вкладывают около 7 миллионов долларов в год в программу поддержки в Туркменистане. Согласно новым программам, объявленным Блинкеном в сентябре, к этому будут добавлены средства из дополнительных 25 миллионов на регион для экономического роста. Но самое позитивное влияние, по мнению помощника госсекретаря, окажет привлечение частных инвестиций в экономику Туркменистана.

«Существуют миллиарды долларов, доступных в инвестициях, и в США и в других странах по всему миру, если только показать тот потенциал, который существует внутри страны», – добавил Лу.

В ходе брифинга помощник госсекретаря поделился свежей новостью о том, что правительство Туркменистана дало разрешение возобновить программу обмена «Будущие лидеры» (FLEX), приостановленной из-за пандемии на два года.

«920 туркменских учеников участвовали в этой программе, получая стипендию и возможность обучения в старших классах американских школ в течение года. Теперь мы с радостью можем объявить о наборе кандидатов по этой программе на следующий учебный год», – сообщил Лу. ///nCa, 7 ноября 2022 г. (источник фото – Turkmenportal)