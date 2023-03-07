Женщины на переднем крае борьбы с изменением климата

Ашхабад, 7 марта 2023 г.: В преддверии Международного женского дня ПРООН в Туркменистане организовала открытый диалог, чтобы подчеркнуть важную роль женщин и девочек в борьбе с изменением климата.

Мероприятие, организованное 7 марта в Здании ООН в г. Ашхабад, собрало женщин и девушек – сторонников экологической устойчивости, молодых экоактивистов, национальных партнеров, студентов Туркменского сельскохозяйственного университета имени С.А.Ниязова и Туркменского государственного университета им. Махтумкули и представителей Общества охраны природы Туркменистана.

«Женское лидерство является ключом к успешным действиям в борьбе с изменением климата. Без лидерства, знаний и участия женщин в реализации устойчивых к изменению климата путей развития, маловероятно, что решения для создания устойчивой и здоровой планеты будут реализованы», – сказал г-н Томица Паович, Заместитель Постоянного представителя ПРООН в Туркменистане.

Мероприятие предоставило прекрасную возможность для обсуждения и ознакомления с инновационными идеями и передовыми методами борьбы с изменением климата и достижения зеленого роста, повышения осведомленности молодежи о том, как пересекаются гендерное равноправие и изменение климата. Участники обсудили вопросы гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин в контексте изменения климата.

«С каждым годом появляется все больше подтверждений тому, что гендерное равенство – ключевой компонент в борьбе с растущими рисками, связанными с изменением климата», – отметил Станислав Ким, руководитель региональной группы по изменению климата и устойчивости к стихийным бедствиям, региональный консультант по снижению риска стихийных бедствий Регионального центра ПРООН в г. Стамбул. «Несмотря на все трудности и порой законодательные препятствия только лишь по признаку пола, женщины и девочки являются лидерами и инициаторами перемен, мобилизуя действия по смягчению последствий изменения климата и адаптации. В этой связи к предоставлению условий для участия женщин и девочек в борьбе по изменению климата призывает и Стратегия гендерного равенства ПРООН на период 2022-2025 гг.».

Мероприятие показало неравномерное воздействие изменения климата на женщин, молодежь и уязвимые группы, а также продемонстрировало личный опыт женщин-предпринимателей, которые вносят свой вклад в глобальные действия по борьбе с изменением климата.

В рамках встречи, в целях расширения возможностей молодежи и поощрения деятельности женщин-предпринимателей и деятельности отличившихся активистов в области борьбы с изменением климата, ПРООН объявили следующих победителей в номинации «Женщины – лидеры в области устойчивого развития»:

Молодежный активизм в борьбе с изменением климата- Лейли Ягшыева, молодой посол ЦУР, представитель региональной молодежной сети ПРООН из Туркменистана;

Женское лидерство в борьбе с изменением климата – Сабина Наркулиева, сотрудник хякимлика этрапа Дянев Лебапского велаята;

Продвижение принципов экологической устойчивости – Гульнара Тайджанова, экоактивист, основатель 1-го онлайн-эко маркета;

Сельские женщины за устойчивое развитие – Алтын Андалиева, экоактивистка, предприниматель.

«Наше будущее зависит от наших действий сегодня. Мы все играем роль в построении нашего будущего, мы все должны действовать сейчас, чтобы защитить наш мир от разрушения и загрязнения», — сказала Лейли Ягшыева, номинант премии ПРООН за климатический активизм. «Я сделаю все возможное, чтобы продолжать оставаться в центре усилий по борьбе с изменением климата».

Мероприятие было организовано в рамках следующих проектов ПРООН, реализуемых совместно с Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана:

Проект «Устойчивые города в Туркменистане: Комплексное развитие зеленых городов в Ашхабаде и Авазе», финансируемый Глобальным экологическим фондом (ГЭФ);

Проект «Сохранение и устойчивое управление земельными ресурсами и природными экосистемами бассейна Аральского моря», финансируемый Глобальным экологическим фондом (ГЭФ).

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ПРООН работает примерно в 170 странах и территориях, помогая искоренять бедность, сокращать неравенство и изоляцию и повышать устойчивость, чтобы страны могли поддерживать прогресс. Будучи агентством ООН по развитию, ПРООН играет решающую роль в оказании помощи странам в достижении Целей устойчивого развития.

ПРООН стремится к достижению гендерного равенства, что является одним из основных прав человека и необходимой основой для достижения устойчивого мира. Расширение прав и возможностей женщин и гендерное равенство имеют жизненно важное значение для достижения Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, которая предусматривает достижение «всеобщего уважения к правам человека и человеческому достоинству», построения мира в котором “каждая женщина и девочка пользуется полным гендерным равенством и где отсутствуют юридические, социальные или экономические барьеры на пути расширения возможностей каждой женщины и девочки”. ///nCa, 7 марта 2023 г (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)

Несколько фотографий с мероприятия: