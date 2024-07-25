Президент Туркменистана принял вновь назначенного Посла Германии

В среду, 24 июля, Президент Сердар Бердымухамедов принял вновь назначенного Посла Германии в Туркменистане Бернда Хайнце.

Дипломат вручил главе государства верительные грамоты и передал приветствия от Президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера и Канцлера Олафа Шольца.

Президент Сердар Бердымухамедов передал ответные пожелания руководству Германии и подчеркнул, что ФРГ является одним из важных партнёров Туркменистана в Европейском регионе.

Он отметил, что Туркменистан и Германия успешно сотрудничают не только на двусторонней, но и на многосторонней основе, в частности в рамках крупных международных организаций, например ООН и её структур. В последние годы сотрудничество успешно развивается и в рамках диалога «Центральная Азия + Германия».

По общему мнению, другим приоритетным вектором двусторонних отношений выступает партнёрство в торгово-экономической сфере. В данной связи было отмечено эффективное взаимодействие в таких важных областях, как промышленность, сельское хозяйство, банковское дело, транспортно-коммуникационный комплекс и т.д.

Особо подчеркнув продуктивность сотрудничества в рамках Восточного комитета германской экономики, глава Туркменского государства отметил весомый вклад компаний ФРГ в развитие экономики страны на протяжении многих лет.

Примером эффективного сотрудничества служат многолетние туркмено-германские отношения в сфере здравоохранения. Как известно, в рамках этого традиционного партнёрства действует ряд программ с целью обмена опытом с немецкими специалистами, повышения квалификации туркменских врачей и изучения ими самой передовой медицинской практики в Европе.

В ходе беседы также была отмечена важность дальнейшего развития налаженных культурно-гуманитарных связей. Стороны считают необходимым проводить взаимные культурные ярмарки, обмениваться опытом в области музейного дела, развивать взаимодействие в сфере образования.

В завершении встречи Президент Сердар Бердымухамедов выразил готовность оказать Послу Бернду Хайнце всестороннюю помощь в работе, нацеленной на дальнейшее упрочение установившегося плодотворного межгосударственного диалога. ///nCa, 25 июля 2024 г.