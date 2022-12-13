Акрамжон Неъматов: «Странам Центральной Азии необходимо выработать консолидированные подходы для обеспечения продовольственной безопасности»

Примечание редактора: Акрамжон Нематов, первый заместитель директора Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана (ИСМИ), принял участие в Форуме экспертов Центральной Азии, состоявшемся в Ашхабаде 10 декабря 2022 года. Ниже приводим два отчета пресс-службы ИСМИ о его участии в форуме. Ред.

Об этом заявил первый заместитель директора Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан Акрамжон Неъматов в ходе очередного Центральноазиатского экспертного форума (ЦАЭФ) «Актуальные аспекты регионального сотрудничества по проблемам изменения климата, водопользования, вопросам обеспечения безопасности в продовольственной сфере и в области ИКТ в регионе Центральной Азии», состоявшегося 10 декабря текущего года в Ашхабаде.

Повестка мероприятия включала вопросы наращивания практического взаимодействия в регионе в сфере изменения климата, рационального использования водных ресурсов, обеспечения продовольственной и информационной безопасности.

В ходе форума представитель ИСМИ подчеркнул, что сегодня ЦАЭФ обрел устойчивый характер, стал традиционной и востребованной площадкой экспертного взаимодействия. Данная платформа позволяет в условиях усиливающегося кризиса в международных политико-экономических отношениях, дефицита доверия и диалога, консолидировать усилия стран Центральной Азии в деле совместного поиска взаимоприемлемых и адекватных ответов на те вызовы, с которыми сталкиваются наши страны.

Также Акрамжон Неъматов отметил, что сегодня на фоне негативного влияния на наш регион геополитической напряженности, снижения глобальной торговли, трудностей, связанных с функционированием транспортных коммуникаций и ограничением доступа к рынкам, для государств Центральной Азии важным становится совместно формировать общерегиональную повестку и принимать согласованные решения в целях укрепления стабильности, безопасности и устойчивого развития региона.

В данном контексте эксперт выделил ряд проблем, напрямую затрагивающих интересы Центральной Азии, которые требуют консолидации усилий и выработки общих мер, в частности в сфере обеспечения продовольственной безопасности. Было отмечено о наблюдаемом росте цен на ряд товаров и услуг, и в первую очередь на продовольствие.

Как отметил представитель ИСМИ, это обусловлено рядом факторов.

Во-первых, высокая зависимость от импорта продовольствия делает страны региона уязвимыми перед лицом ценовых колебаний на внешних рынках. Это значительным образом отражается на регионе, который закупает от 10% до 70% продовольствия. В 2021 голу страны ЦА импортировали подобных товаров на сумму в 7 млрд долл. По данным АБР, в первом полугодии текущего года рост цен на продовольственные товары в ЦА составил 14,2%.

Во-вторых, регион все больше подвергается экологической деградации, что проявляется в усилении темпов опустынивания и засоления ранее плодородных почв. По данным ООН, на сегодняшний день в ЦА деградировано 37% земель. При дальнейшем ухудшении их состояния ожидается сокращение урожайности сельскохозяйственных культур на 20-40%, что в условиях роста населения может вызвать продовольственный кризис.

– В подобной ситуации необходимо консолидироваться вокруг решения конкретных и актуальных для всех задач, поскольку, «продовольственная безопасность носит глобальный характер, соответственно, и поддерживать ее можно только коллективно», – отметил Акрамжон Неъматов.

С учетом опыта Узбекистана, первый заместитель директора ИСМИ обратил внимание участников форума на ключевые направления сотрудничества, которые поспособствуют решению проблем продовольственной безопасности.

В первую очередь, по его мнению, необходимо пересмотреть существующую торговую политику в сфере продовольствия. Важной мерой в этом плане названа либерализация торговли продовольственными товарами. При этом, как пояснил эксперт, эффективным механизмом расширения торговли может также выступать гармонизация технических регламентов в сфере сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности.

Другим важным направлением, по мнению Акрамжона Неъматова, является реализация перспективных транспортно-коммуникационных проектов. Востребованным в этом плане отмечена реализация проекта – ж/д «Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар», благодаря которой у стран региона появятся новые, альтернативные возможности выхода на перспективные рынки Южной и Юго-Восточную Азии.

Представитель ИСМИ также подчеркнул необходимость активного внедрения инноваций в агропродовольственных системах. Он отметил, что «умное» сельское хозяйство сегодня становится самым важным сегментом аграрной отрасли, так как применение смарт-технологий способствует повышению урожайности и уменьшению затрат на производственные издержки. По прогнозам экспертов, внедрение новых технологий увеличит производительность мирового сельского хозяйства на 70% к 2050 г.

Акрамжон Неъматов акцентировал внимание также на необходимости консолидации усилий в борьбе с опустыниванием, сохранении биоразнообразия и обеспечении водного баланса, продвижении проектов «зеленой» экономики. Важными мерами в этом плане, по его словам, могут выступить лесовосстановление, активное внедрение в сельскохозяйственный сектор водосберегающих технологий, освоение и использование альтернативных источников энергии.

Резюмируя свое выступление, А. Неъматов подчеркнул, что более тесной координации усилий в этом направлении могла бы содействовать проведение в 2023 году под эгидой ФАО Международной конференции по продовольственной безопасности. Мероприятие, инициированное Президентом Узбекистана, позволит поглубже оценить проблемы в сфере обеспечения продовольственной безопасности, выработать своевременные и действенные механизмов по их преодолению.

На мероприятии, организованном Институтом международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана совместно с Региональным центром ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА), приняли участие специальный представитель Генерального секретаря ООН, глава РЦПДЦА Наталья Герман, руководители и ведущие эксперты институтов стратегических исследований, аналитических центров стран Центральной Азии.

/// Институт стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан, 12 декабря 2022 года

Есть еще одно сообщение об участии Акрамжона Нематова в Ашхабадском форуме. Несколько отрывков в этом материале являются повторением предыдущей статьи, опубликованной выше. Ниже приводится несколько фрагментов, содержащих новую информацию:

В данном контексте Акрамжан Неъматов обратил внимание на ряд проблем, которые сегодня требуют совместных усилий и выработки решений, в частности в сфере изменения климата, от которой в настоящее время Центральная Азия все больше испытывает на себе негативные последствия.

При этом несмотря на то, что страны ЦА оказывают незначительное негативное воздействие на окружающую среду, в регионе климатические изменения происходят значительно быстрее, чем во всем мире.

В частности, среднемировая температура по сравнению с 1900 годом выросла на 1,1°C., в то время как в ЦА этот показатель составил 1,6°C. Более того, в регионе до 2050 г. температура воздуха может возрасти на 1,5°-3°С.

Эти явления, констатировал представитель ИСМИ, уже приводят к дефициту водных ресурсов, деградации земель, увеличению частоты природных катаклизмов. Так, за последние 50 лет количество земель, охваченных процессом опустынивания в странах ЦА, увеличилось на 15-20%. В некоторых частях региона они деградированы от 40 до 100%. Все это негативно сказывается на продовольственной безопасности.

Более того, государства ЦА входят в число 30 стран, которые наиболее остро ощущают силу водного стресса. В регионе нагрузка на водные ресурсы значительно превышает среднемировые показатели и достигает более 80%.

Учитывая, что вода – стратегический ресурс, а вместе с тем основа устойчивого развития, все более актуальным становится необходимость объединения усилий региона для решения вопросов трансграничного водопользования.

Как отметил Акрамжон Неъматов, более эффективное сотрудничество в управлении водными ресурсами будет способствовать социально-экономическому развитию региона. Согласно прогнозам Всемирного банка, внедрение эффективных водных политик в ЦА приведет к росту ВВП на 6% к 2050 г.

Говоря о мерах реагирования на вышеуказанные тенденции, эксперт подчеркнул, что вопросы борьбы с изменением климата носят трансграничный, глобальный характер. В этой связи страны ЦА должны консолидироваться и принимать активное участие в глобальных усилиях по смягчению негативных последствий климатических изменений, удержанию роста средней температуры в пределах 1,5 градусов.

В то же время, пояснил представитель ИСМИ, происходящие процессы глобального потепления сдержать практически невозможно, они носят необратимый характер. В этих условиях важно адаптироваться к новым природно-климатическим условиям, которые формируются вследствие потепления климата.

Эти меры должны включать ускоренный переход на «зеленую экономику», активное внедрение энергоэффективных технологий и возобновляемых источников энергии. Важным вкладом в этом направлении также станет адаптация сельского хозяйства к новым климатическим условиям. В частности, необходимо работать над селекцией высокоурожайных сельскохозяйственных культур, устойчивых к суровому климату.

При этом, как отметил замдиректора ИСМИ, вышеуказанные меры являются затратными и актуализируют привлечение климатического финансирования. Так за десять лет, с 2011 по 2021 год, страны региона на проекты, связанные с климатическими проблемами, получили около 0,5 млрд. долл. В то время, как Восточная Азия, Северная Америка, Западная Европа получили финансов в 100-200 раз больше.

Для увеличения объема климатических инвестиций страны Центральной Азии должны выработать новые подходы к государственно-частному партнерству, привлечению международных финансовых институтов.

Все это актуализирует проведение в Центральной Азии согласованной адаптационной политики. По мнению эксперта, первым шагом в этом направлении станет принятие Региональной стратегии по вопросам адаптации к изменению климата в рамках ООН, что позволит консолидировать усилия стран ЦА по выработке единых подходов и стандартов в деле смягчения последствий климатических изменений.

Свидетельством твердой приверженности стран региона работать в сфере адаптации к климатическим изменениям также стало принятие по итогам Консультативной встречи в Чолпон-Ате инициированной Узбекистаном региональной программы «Зеленая повестка» для Центральной Азии. Это рамочный документ, который определяет магистральные направления взаимодействия стран региона. Между тем для воплощения в жизнь программы необходимо скорейшее принятие Плана конкретных действий.

В целом, «реализация вышеуказанных инициатив и предложений поспособствует объединению усилий стран региона, послужит дальнейшему улучшению экологической обстановки, а также заложит фундамент для устойчивого развития Центральной Азии», – заключил Акрамжон Неъматов. /// Институт стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан, 12 декабря 2022 года