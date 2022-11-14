Экономическая интеграция и транспортная связуемость в центре внимания саммита Организации Тюркских Государств в Самарканде

Эльвира Кадырова

11 ноября 2022 года в Самарканде – столице тюркской цивилизации – состоялся девятый саммит Организации тюркских государств.

В саммите приняли участие:

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Президент Кыргызстана Садыр Джапаров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Председатель Халк маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов

Генеральный секретарь Организации тюркских государств Багдад Амреев.

Во время исторического саммита, который был посвящен теме “Новая эра тюркской цивилизации: к общему развитию и процветанию”, лидеры подчеркнули твердую приверженность государств-членов и государств-наблюдателей тюркской интеграции и Концепции Тюркского мира 2040.

Основными темами повестки дня стали вопросы укрепления транспортной взаимосвязанности и экономического взаимодействия на пространство ОТГ, что отражено в итоговых документах саммита.

В дополнение к пунктам повестки дня лидеры также обсудили последние региональные и международные события и приняли решения по ряду важных вопросов, касающихся будущего Организации.

Одним из наиболее важных решений Саммита стало создание Тюркского инвестиционного фонда, который предоставит необходимые ресурсы экономикам стран-членов ОТС и государств-наблюдателей и поможет построить более прочную тюркскую финансовую интеграцию.

Саммит в Самарканде ознаменовал окончание мандата Багдада Амреева на посту Генерального секретаря Организации тюркских государств. Специальным решением глав государств Багдад Амреев был назначен президентом созданного Тюркского инвестиционного фонда.

Лидеры назначили Посла Кыргызстана в Турции Кубанычбека Омуралиева новым Генеральным секретарем на следующий срок.

На саммите председательство в Организации было передано от Турции Узбекистану, и главы государств приняли Самаркандскую декларацию.

Государства-члены единогласно поддержали предложение Президента Узбекистана об объявлении следующего года Годом подъема тюркской цивилизации.

Лидеры также приняли решение провести следующий саммит в Казахстане в 2023 году.

Подписанные документы

По итогам саммита были подписаны следующие документы:

Самаркандская Декларация Стратегия ОТГ на 2022-2026 годы в рамках реализации концепции «Видение тюркского мира 2040» Протокол о внесении изменений в Нахичеванское соглашение о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств Решение о принятии Правил процедуры Организации тюркских государств Решение о назначениях Генерального cекретаря Организации тюркских государств и его заместителей, а также Президента и вице-президента Тюркской академии Решение об учреждении Тюркского инвестиционного фонда Решение о «Стратегии содействия торговли Организации тюркских государств» Решение о соглашении о международных комбинированных перевозках между правительствами государств-членов Организации тюркских государств Программа транспортной взаимосвязанности Решение о соглашении упрощения таможенного коридора между правительствами государств-членов Организации тюркских государств О меморандуме взаимопонимания между соответствующими институтами государств-членов Организации тюркских государств по цифровым системам управления персоналом.

С текстом Самаркандской декларации можно ознакомиться здесь:

https://www.turkkon.org/assets/pdf/haberler/samarkand-declaration-2679-165.pdf

Туркменистан выступает за то, чтобы ОТГ стала эффективным механизмом воздействия на политические события в мире

Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову принял участие в саммите в качестве почётного гостя.

Бердымухамедов подчеркнул, что рассматривает нынешний Саммит как событие, которое придаст позитивный импульс Организации тюркских государств в международных и региональных процессах, позволит укрепить экономическое, торгово-инвестиционное и культурно-гуманитарное взаимодействие наших стран.

Продвигая характерные для современной конъюнктуры международных отношений подходы, Туркменистан исходит из необходимости последовательной консолидации усилий государств для достижения главной стратегической цели – обеспечения всеобщей устойчивости и безопасности при принятии решений посредством неукоснительного соблюдения норм международного права и Устава Организации Объединённых Наций, подчеркнул он.

Как отмечалось, политическая ситуация, формирующаяся в ряде регионов Евразийского континента, требует весьма продуманной, чёткой и серьёзной оценки и принятия адекватных мер.

В этой связи было выражено мнение, что Организация тюркских государств как автономно, так и в тесной кооперации с мировым сообществом должна сделать всё необходимое для прекращения конфликтов и разработки дальновидных, ответственных решений. Согласованные позиции стран тюркского мира должны стать эффективным механизмом воздействия на политические события в мире, признавать равноправие, национальный суверенитет и право народов на выбор формы государственного устройства.

Как известно, Туркменистан предложил разработать проект Резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций «Диалог – гарантия мира». В этой связи Туркменистан выступил в ООН с инициативой об объявлении 2025 года – Годом мира и доверия. Председатель верхней палаты парламента Туркменистана призвал тюркские государства поддержать данную инициативу Ашхабада.

Весьма актуальной задачей в контексте обеспечения всеобщей безопасности было обозначено эффективное противодействие терроризму, экстремизму, кибернетической и биологической преступности, которое должно осуществ­ляться на всех уровнях – глобальном, региональном и национальном. Уверены, что данная задача особенно важна для тех тюркских стран, которые столкнулись с подобными угрозами, подчеркнул Аркадаг.

Также в качестве неотъемлемой части взаимодействия в области региональной безопасности был обозначен афганский вопрос, что обусловлено тем, что некоторые страны-члены ОТГ являются соседями Афганистана, имеют с ним особую историческую связь и законные интересы. Поэтому они в определённой степени также несут ответственность за происходящие в этой стране события.

В данном контексте глава туркменской делегации заострил внимание на необходимости нарастить усилия, нацеленные на стабилизацию ситуации в Афганистане и создание условий для достижения общенационального согласия посредством оказания экономической и гуманитарной помощи афганскому народу.

Бердымухамедов напомнил о том, что в минувшем году Туркменистан вступил в Организацию тюркских государств в статусе наблюдателя. «Мы содействуем наращиванию потенциала Организации в торговой, экономической, промышленной, транспортной, экологической и культурно-гуманитарной областях, что является нашей стратегической задачей», – сказал он.

Также стремимся активизировать торгово-экономические отношения, увеличить и диверсифицировать товарооборот между нашими странами. В частности, речь идёт о связывающих наши государства экономических маршрутах, которые мы рассматриваем как устойчивую и основную систему передвижения товаров, услуг и инвестиций на евразийском пространстве, продолжил Бердымухамедов.

Важной составляющей этих маршрутов, по нашему мнению, являются промышленная кооперация, объединение производственного и технологического потенциала наших стран и реализация крупных совместных инфраструктурных проектов, подчеркнул Аркадаг.

Как отмечалось в выступлении, активизацию партнёрства в транспортном и энергетическом секторе Туркменистан рассматривает в числе приоритетов Организации тюркских государств, что сегодня также выступает в качестве определяющего фактора всеобщего экономического роста.

«Своевременно и деятельно встроиться в этот процесс, используя имеющиеся конкурентные преимущества, обеспечить себе роль полноправного и эффективного участника в формировании новых транспортно-транзитных коридоров, энергетических маршрутов – таковыми, убеждён, должны стать наши общие насущные задачи на обозримую перспективу», сказал Гурбангулы Бердымухамедов.

«Думаю, что у стран-членов Организации тюркских государств есть понимание необходимости объединения усилий в данном направлении. Подтверждением этого является последовательная поддержка тюркскими государствами инициатив Туркменистана, в частности, выдвинутых нашей страной проектов Резолюций Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций по сотрудничеству в сфере устойчивого транспорта и по вопросам энергобезопасности», продолжил он.

Как подчёркивалось в выступлении, исходя из наработанного опыта нужно придать импульс кооперативным связям, сформировать и активно использовать новые векторы партнёрства по линии бизнеса, стимулировать совместные инвестиции для реализации проектов в странах ОТГ.

Нужно ориентировать экономический потенциал тюркских государств на достижение высоких результатов в русле современных тенденций и приоритетных направлений глобального развития, в частности, в технологическую и цифровую сферы.

«Туркменистан намерен использовать своё участие в работе Организации тюркских государств для поддержания экологического благополучия в наших странах и продвижения «зелёной» повестки дня. Здесь мы готовы поделиться накопленным опытом в инкорпорировании высоких экологических стандартов в промышленный сектор, социальную сферу, масштабный озеленительный процесс городского пространства», подчеркнул Гурбангулы Бердымухамедов.

Далее председатель верхней палаты парламента предложил целевую программу обмена и консультаций на экспертном уровне для решения вопросов, касающихся изменения климата, энергоснабжения, применения регенеративных источников энергии.

Говоря о перспективах взаимодействия в рамках Организации тюркских государств по международной гуманитарной повестке дня, в частности, по оказанию помощи беженцам из стран мусульманского мира, Аркадаг подчеркнул, что на фоне происходящих в мире непростых ситуаций важно поддерживать атмосферу взаимопонимания и дружбы между государствами ОТГ. В данном контексте значимое место должно быть отведено культурному взаимодействию и контактам по линии творческих, научных, студенческих, ученических и спортивных сообществ.

Кроме того, было предложено масштабировать программы и проекты, реализуемые в рамках Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), а также провести работу по популяризации в мире жизни и творчества видных философов, поэтов и прозаиков, ­деятелей культуры и искусства.

В этой связи, пользуясь возможностью, Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов выразил благодарность всем странам-членам Организации тюркских государств за поддержку в рамках ТЮРКСОЙ предложения Туркменистана об объявлении 2024 года Годом великого поэта и мыслителя тюркского мира Махтумкули Фраги и провозглашении древнего города Анау культурной столицей тюркского мира в 2024 году.

В завершение своего выступления Гурбангулы Бердымухамедов ещё раз подчеркнул актуальность дальнейшего укрепления единства и сплочённости между соседними и братскими народами, объединёнными общностью истории и происхождения, выразив готовность Туркменистана к тесному взаимодействию для достижения поставленных высоких целей – обеспечения мира, благополучия и прогресса.

Вручены награды тюркского мира

По завершении заседания Совета глав государств Организации тюркских государств состоялась церемония награждения.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев подвел краткие итоги состоявшегося заседания и отметил достижение важных решений и договоренностей.

Отмечен особый вклад Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана и Председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в активное продвижение интересов и взглядов тюркских стран на международной арене, укрепление единства тюркской семьи. В связи с этим принято решение о награждении их Высшим орденом тюркского мира.

Президент Шавкат Мирзиёев вручил эти ордена Реджепу Тайипу Эрдогану и Гурбангулы Бердымухамедову.

Как известно, по инициативе главы Узбекистана в рамках Организации тюркских государств была учреждена Международная премия имени Алишера Навои. Первая премия присуждена великому писателю и общественному деятелю, выдающемуся гуманисту Чингизу Айтматову, внесшему огромный вклад в сближение тюркских народов.

Данную награду принял Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров.

Реджеп Тайип Эрдоган, Гурбангулы Бердымухамедов и Садыр Жапаров поблагодарили за награды и отметили, что Самаркандской саммит прошел весьма плодотворно во благо наших братских народов.

О чем говорили лидеры стран ОТГ – цитаты из выступлений

Президент Азербайджана Ильхам Алиев: Тюркский мир – это большая семья. Учитывая национальные интересы друг друга, мы должны и впредь оказывать взаимную поддержку и проявлять солидарность. Наряду с политической, экономической, торговой, культурной, транспортной, энергетической, сельскохозяйственной, туристической сферами, сектором цифровой трансформации, мы также должны активизировать наше сотрудничество в таких областях, как безопасность, оборона, оборонная промышленность.

Тюркский мир состоит не только из независимых тюркских государств, его географические границы гораздо более широки. Считаю, что настало уже время на постоянной основе держать в центре внимания в рамках организации такие вопросы, как права, безопасность, сохранение национальной идентичности, недопущение ассимиляции соотечественников, живущих за пределами стран-членов Организации тюркских государств.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев: Наши государства связывают Запад и Восток, Север и Юг. Поэтому в нынешний переходный период очень важное значение приобретает повышение потенциала транспортно-транзитных коммуникаций и максимальное использование их возможностей. Ярким примером может служить Транскаспийский международный транспортный маршрут, пролегающий через территории трех братских государств – Казахстана, Азербайджана, Турции. Поэтому мы считаем приоритетным развитие транспортно-логистической отрасли. На ее развитие Казахстан только за последние 15 лет направил 35 миллиардов долларов. Наша страна заинтересована в увеличении числа транспортных маршрутов и развитии логистики.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров: Экономики наших стран еще полностью не оправились от негативного влияния пандемии коронавируса и уже переживают новые шоки из-за международной напряженности. С целью увеличения экспорта и импорта, необходимо провести оптимизацию структуры торговли, создать совместные экспортно-ориентированные производства, а также развивать инвестиционные связи. Для дальнейшего поступательного развития нашего торгово-экономического сотрудничества, безусловно, важным является вопрос транспорта. Как вы знаете, в ближайшее время мы планируем приступить к практической реализации проекта строительства железной дороги „Китай — Кыргызстан — Узбекистан“. Этот проект дополнит железнодорожные магистрали и автомобильные сообщения Транскаспийского транспортного маршрута, ускоряя доставку грузов в западные страны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган: Мы переживаем чувствительный период, который несет в себе как возможности, так и риски для наших стран. В этот период стало более важным укреплять наше сотрудничество, солидарность и гармонию во всех областях. С 2014 года Турция является страной, принимающей самое большое количество беженцев в мире. Мы считаем, что было бы полезно расширить сотрудничество в области предотвращения нелегальной миграции и управления ею. В этих рамках было бы целесообразно разработать общую концепцию безопасности и продолжить заседания секретарей Совета безопасности.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев: Организация имеет возможность не только обеспечивать сельскохозяйственной и продовольственной продукцией наши страны, но и поставлять ее на зарубежные рынки. Мы должны усилить совместную практическую работу в этом направлении и углублять сотрудничество на основе конкретных проектов.

В частности, предлагаю следующее.

Во-первых, настало время принять в рамках нашей Организации многостороннее соглашение о создании эффективной системы поставок продовольствия, исходя из потребностей глобального и внутренних рынков, а также производственных возможностей наших стран.

Во-вторых, в целях ускоренного внедрения в сферу инноваций, современных знаний и передовых технологий важно наладить полномасштабное партнерство между Организацией тюркских государств и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций.

В-третьих, на основе положительного опыта регулярно проводить Тюркский агрофорум и в рамках второго мероприятия этого формата организовать международную выставку «умного сельского хозяйства.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан: Венгрия полностью поддерживает работу Организации тюркских государств и будет работать над тем, чтобы тюркское видение было успешно реализовано в следующем десятилетии.

Посадка деревьев

После основных мероприятий саммита лидеры тюркских стран посетили площадь Регистан.

«Здесь, на величественной площади Регистан, являющейся свидетелем многих исторических событий, мы делаем символический шаг в новую эру тюркской цивилизации. Продолжая многовековые традиции наших великих предков, мы начинаем еще одну благую инициативу», – сказал Шавкат Мирзиёев.

Отмечалось, что посадка деревьев – традиция тюркских народов, символ общности нынешних устремлений.

«Не будет преувеличением сказать, что все эти начинания являются ярким символом единства наших стремлений к общему развитию и благополучию тюркских народов. Мы высоко ценим тот факт, что сегодня уважаемые лидеры тюркского мира своими руками сажают саженцы на этой благодатной земле. Ведь эти саженцы вырастут деревьями жизни, превратятся в сады дружбы и взаимного доверия, духовности и будущего», – сказал глава Узбекистана.

В знак дружбы и солидарности в этот же час во всех странах-участницах Организации тюркских государств состоялись озеленительные акции. К этой инициативе присоединился и Туркменистан. В предгорье Копетдага на площади 25 гектаров было высажено 10 тысяч саженцев деревьев. ///nCa, 12 ноября 2022 г.