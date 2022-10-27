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OGT-2022: Нефтяной сектор Туркменистана предлагает новые возможности для иностранных инвесторов

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«Концерн «Туркменнефть» предлагает иностранным инвесторам два направления сотрудничества», – заявил председатель концерна Гуванч Агаджанов во время своего выступления на первой сессии международной конференции “Нефть и Газ Туркменистана -2022” в среду, 26 октября. Первое направление – это проведение сервисных работ на месторождениях ГК. Наиболее перспективными сферами являются передовые технологии заканчивания скважин, вскрытия и цементирования продуктивных пластов,…

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