Международная конференция и выставка “Нефть и газ Туркменистана 2022” завершила свою работу

В пятницу, 28 октября, в Ашхабаде завершила свою 3-дневную работу Международная конференция и выставка «Нефть и Газ Туркменистана 2022» (OGT 2022).

В последний 3-й день конференции состоялась церемония награждения. Три давних партнера Туркменистана были удостоены премии Energy Excellence Award. В их число входят Dragon Oil, CNPC и Petronas – все они достигли значительных результатов в этом году в нефтегазовой отрасли Туркменистана. Форум OGT 2022 предоставил платформу ключевым лицам, принимающим решения, отраслевым лидерам, экспертам и ученым внести свой вклад в то, чтобы нефтегазовая отрасль стала более отзывчивой к глобальным:

проблемам, связанным с изменением климата;

усилиям по переходу на возобновляемые источники энергии и

необходимости диверсификации инвестиционных возможностей и логистических маршрутов.

Кроме того, конференция и выставка предоставили заинтересованным сторонам возможность наладить контакты с туркменскими партнерами, а также стали отличной площадкой для делового общения.

Одним из главных событий OGT 2022 является подписание соглашения между Государственным концерном “Туркменнефть” и Dragon Oil о проведении сейсморазведочных работ 3D на блоке 19 туркменского шельфа Каспийского моря. Благодаря этому соглашению будет получена новая геологическая информация по блоку 19.

Наряду с этим было подписано 12 соглашений и контрактов на общую сумму 100 миллионов долларов США.

Форум и выставка OGT 2022, ставшая одним из грандиозных событий ТЭК Туркменистана, собрала более 500 национальных и зарубежных делегатов, а также более 200 компаний из 45 стран и около 100 делегатов онлайн. ///nCa, 29 октября 2022 года