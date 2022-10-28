OGT 2022: День #2 – Газохимия, водородное топливо и чистая энергетика в центре внимания

Три панельные сессии второго дня международной конференции «Нефть и газ Туркменистана-2022» были посвящены таким вопросам, как водородная энергетика, газо- и нефтехимическая индустрия, роль международных финансовых институтов в продвижении экологически чистой энергетики, проектное страхование, перспективы возобновляемой энергетики в Туркменистане, сокращение выбросов метана и CO2 для достижения чистого нуля и монетизации, технологии сокращения сжигания газа.

Основными докладчиками выступили министр финансов и экономики Туркменистана Мухамметгельды Сердаров, председатель правления компании Tapi Pipeline Company Limited Мухамметмырат Аманов, председатель правления Государственного банка внешнеэкономических связей Туркменистана Рахимберди Джепбаров, постоянный координатор ООН в Туркменистане Дмитрий Шлапаченко, страновой директор АБР в Туркменистан Артур Андрысяк, Посол Великобритании в Туркменистане Люсия Уайлд, Посол ОБСЕ Джон Макгрегор.

Концерны «Туркменнефть» и «Туркменгаз» заключили сделки с иностранными партнерами

На полях конференции OGT-2022 в Ашхабаде в четверг, 27 октября было подписано несколько соглашений о партнерстве между Государственными Концернами «Туркменгаз» и «Туркменнефть» и иностранными партнерами. В их числе:

DragonOil (ОАЭ) и «Туркменнефть» подписали Соглашение о сотрудничестве по проведению сейсмических работ 3D на Блоке 19 в туркменском секторе Каспийского моря.

Shandongkeruipetroleum (Китай) заключил сделку с «Туркменнефть» на поставку продукции. Эта компания является поставщиком интегрированных решений и услуг, который специализируется на интенсификации добычи нефти и разработке новых источников энергии.

HybridInnovationGmbH и «Туркменнефть» подписали соглашение на поставку технологического оборудования

«Трубная металлургическая компания» (Россия) и Auguste International Fze (ОАЭ) заключили сделку с «Туркменгазом» на поставку продукции.

Также подписаны сделки с компаниями ProBusiness S.r.l. (Италия), RMA Kehl GmbH & Co. KG (Германия), Crikem DMCC и Boshorus (ОАЭ), Webtoll Services Limited (Кипр).///nCa, 28 октября 2022