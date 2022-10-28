OGT-2022: Какие перспективы для иностранных инвесторов предлагает химиндустрия Туркменистана?

На одной из панельных сессий Председатель Концерна «Туркменхимия» Ниязлы Ниязлыев представил обзор перспективных газохимических проектов, который открывают большие возможности в плане инвестиционного партнерства с Туркменистаном.

В соответствии с Президентской программой развития страны на 2022-2028 году в Туркменистане запланирована реализация целого ряда проектов углубленной переработки углеводородного сырья – это производство азотных и фосфорных удобрений, йодобромной продукции, каустической соды и хлора, освоение минеральных ресурсов залива Гарабогаз.

«В ходе недавнего визита председателя верхней палаты Парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Японию был обсужден вопрос с японскими партнерами о строительстве второй очереди газохимического комплекса по производству аммиака и карбамида в Гарабогазе мощностью 600 000 тонн аммиака в год и 1155000 тонн карбамида, строительство GTL завода в Овадандепе мощностью 600000 тонн бензина», – напомнил Ниязлыев.

По его словам, в перспективе концерн «Туркменхимия» планирует строительство трех отдельных заводов, сырьевой базой который станут богатые минеральные ресурсы страны.

Речь идет о мощностях по производству йода, брома и их производных суммарной мощностью 750 тонн йода, 9850 тонн брома. Объем выпуска производной продукции будет базироваться на основе маркетинговых исследований.

Председатель Концерна «Туркменхимия» призвал заинтересованные стороны и иностранных партнеров к участию в реализации и финансирования данных проектов. ///nCa, 28 октября 2022 г.