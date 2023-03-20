Более 100 делегатов зарегистрировалось для участия в Международном форуме по привлечению иностранных инвестиций в энергетический сектор Туркменистана

В эти дни идёт активная подготовка к предстоящему форуму по привлечению иностранных инвестиций в энергетический сектор Туркменистана, который состоится 26-27 апреля 2023 года в Дубае, ОАЭ.

Целью данного мероприятия является расширение возможностей для привлечения прямых иностранных инвестиций в нефтегазовую отрасль Туркменистана и укрепление регионального диалога по дальнейшему устойчивому развитию энергетического сектора. На Форуме соберутся ведущие национальные и международные энергетические компании, а также эксперты, формирующие будущее нефтегазовой отрасли не только в Туркменистане, но и в регионе в целом.

Более 100 делегатов уже зарегистрировались для участия в этом мероприятии. Среди участников форума высокопоставленные члены правительства ОАЭ, руководители крупных нефтегазовых компаний, а также международных организаций.

На Форуме планируется представить новые инвестиционные проекты ТЭК Туркменистана, а именно привлечение инвестиций на морские блоки № 21 и 23, Западный Челекен, оптимизация добычи на зрелых месторождениях и разработка следующих этапов освоения супергигантского месторождения «Галкыныш», второго по величине запасов газа в мире. Британская GaffneyCline совместно со специалистами ГК «Туркменнебит» составляют инвестиционные пакеты, которые будут представлены вниманию инвесторов в рамках предстоящего Форума. Крупнейшие нефтегазовые компании ОАЭ подтвердили участие в Форуме.

Помимо ТЭК, вниманию инвесторов будут представлены возможности сектора возобновляемой энергетики. Благоприятные природно-климатические условия страны способствуют эффективному развитию солнечной и ветровой энергетики. Ярким примером тому является строительство гибридной солнечно-ветровой электростанции мощностью 10 мегаватт, строительство которой начнется в этом году на озере Алтын Асыр. Проект будет финансироваться Фондом развития Абу-Даби (ADFD), руководство которого подтвердила участие в Форуме.

Программа Форума также включает обсуждение вопросов, связанных с экологическими аспектами разработки месторождений углеводородов. В этой сессии будут рассмотрены данные и методы учета метана и попутного газа от элементов цепочки создания стоимости при добыче углеводородов, инновации в области измерения выбросов, а также требования к отчетности с учетом набирающей скорость тенденции в мировой газовой промышленности к уменьшению выбросов парниковых газов. Будут рассмотрены практические примеры международных нефтяных компаний, работающих в Туркменистане в рамках Соглашения о разделе продукции.

Кроме того, национальные нефтяные компании предоставят свои последние обновления и план действий по сокращению выбросов метана и CO2. Примечательно, что в конце года Дубай, будет принимать глобальный климатический саммит COP 28 «целью которого будет совместный поиск решений по смягчению последствий, адаптации, потерям и ущербу, и финансированию борьбы с изменением климата». Участие в данной сессии подтвердили представители глобальной обсерватории ООН по метану, а также ведущих экологических организаций.

В целом, помимо представления инвестиционного потенциала Туркменистана в сфере ТЭК, Форум обещает стать хорошей площадкой по налаживанию взаимовыгодного сотрудничества и налаживания новых связей между деловыми кругами двух стран. Регистрация на Форум продолжается. Более подробная информация на сайте: www.ogt-turkmenistan.com

///nCa, 20 марта 2023 г. (в сотрудничестве с Turkmen Forum)