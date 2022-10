Президент Узбекистана посетит Туркменистан с официальным визитом

20–21 октября 2022 года состоится официальный визит Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Туркменистан. Об этом в воскресенье на правительственном заседании сообщил министр иностранных дел Рашид Мередов. Совместно с узбекской стороной подготовлен проект Программы визита, в ходе которого предусматривается подписание пакета двусторонних документов. Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул неизменно дружественный, добрососедский характер туркмено-узбекских отношений. Развивая плодотворное сотрудничество…

