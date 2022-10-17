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Президент Узбекистана посетит Туркменистан с официальным визитом

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20–21 октября 2022 года состоится официальный визит Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Туркменистан. Об этом в воскресенье на правительственном заседании сообщил министр иностранных дел Рашид Мередов. Совместно с узбекской стороной подготовлен проект Программы визита, в ходе которого предусматривается подписание пакета двусторонних документов. Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул неизменно дружественный, добрососедский характер туркмено-узбекских отношений. Развивая плодотворное сотрудничество…

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