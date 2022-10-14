Грузия намерена посодействовать экспорту туркменского газа в Европу

Делегация Грузинской нефтяной и газовой корпорации (Georgian Oil & Gas Corporation, GOGC) во главе с Генеральным директором Георгием Чиковани провела встречу с Государственным министром Туркменистана, Председателем Государственного концерна “Туркменгаз” Батыром Амановым и другими руководителями концерна во время деловой поездки в Туркменистан.

Целью встречи было планирование совместных мероприятий по продвижению экспорта туркменского природного газа на запад через Южно-Кавказский энергетический коридор, а также изучение возможности поставок туркменского газа на энергетический рынок Грузии, говорится в пресс-релизе GOGC.

Стороны обсудили возможность увеличения экспорта туркменской сырой нефти и нефтепродуктов в Грузию, а также логистику их транспортировки в черноморский порт.

По всем обсужденным вопросам была достигнута предварительная договоренность, сообщают в GOGC.

Кроме того, стороны запланировали дальнейшее сотрудничество с привлечением министерств иностранных дел Грузии и Туркменистана.

В состав делегации GOGC вошли коммерческий директор Николоз Пицхелаури, технический директор Шалва Кикнавелидзе и руководитель Отдела стратегического планирования и проектов Теймураз Гочиташвили.

GOGC – является многопрофильной компанией, осуществляющей деятельность в различных сегментах энергетики, имеет статус Национальной нефтяной компании. GOGC как владелец магистральной газопроводной системы Грузии играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности страны. Благодаря стратегическому расположению страны, GOGC поддерживает развитие новых транзитных маршрутов для полного использования энергетического потенциала Каспийского и Черноморского бассейнов и дальнейшей интеграции Грузии в региональные/глобальные экономические и политические структуры.///nCa, 14 октября 2022 г.