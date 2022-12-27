Грузия наращивает портовые мощности и претендует на роль главных ворот Центральной Азии в Европу

Эльвира Кадырова

Роль грузинских черноморских портов в транспортно-логистических цепочках между Центральной Азией и Европой трудно недооценить. А если говорить о транзитной значимости Грузии в более широком Евразийском контексте, то можно сказать, что именно здесь на грузинском побережье Черного моря сходятся многие континентальные трассы с Востока на Запад, соединяющие крупнейшие индустриальные центры – Китай, Индию, Южную Азию, – с потребительскими рынками Европы.

И очевидно, Грузия прекрасно осознает, что в эпоху транспортной связуемости нужно приложить максимум усилий для того, чтобы не упустить возникающие возможности. В первую очередь, для этого требуются капиталовложения в твердую инфраструктуру.

Один из проектов, который стоит сейчас на повестке дня Тбилиси – это расширение мощностей грузового порта Поти, являющегося одним из звеньев Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора).

Морской порт Поти является крупнейшим портом в Грузии, обслуживающим наливные и сыпучие грузы, пассажирские паромы и 80% контейнерных перевозок. Порт служит европейскими воротами для международной торговли в Грузии, Армении и Азербайджане и идеально расположен, чтобы стать центром торговли с Центральной Азией.

Порт представляет собой хорошо развитый мультимодальный узел, поскольку имеет выход на автомобильные и железнодорожные сети Кавказского региона.

Поти

Портовый оператор APM Terminals – подразделение датской судоходной компании Maersk – недавно заявил о намерении вложить крупные инвестиции в модернизацию Поти. Компания уже несколько лет ведет переговоры с правительством Грузии о начале строительства нового терминала и по последним сообщениям в грузинской прессе с отсылкой на данные правительства, объем инвестиций в новый терминал оценивается в 170 миллионов долларов США.

Проект расширения Поти будет включать строительство волнореза длиной 1800 м и причала глубиной 13,5 м. Универсальный причал длиной 400 м будет поддерживать погрузку/разгрузку сыпучих грузов. Ожидается, что новый причал будет способен обслуживать контейнеровозы вместимостью 9000 TEU.

Протяженность нового морского терминала составит 260 м при глубине 13 м, что позволит порту обслуживать суда большей вместимости.

В дополнение к существующим мощностям Поти и Батуми, власти Грузии решили возобновить строительство глубоководного порта в Анаклии, расположенного в 70 километрах от Поти.

Проект Анаклия

Впервые о проекте было заявлено в 2013 году, но в 2020 году его реализация была приостановлена из-за разрыва контракта с грузино-американским консорциумом. Планировалось, что пропускная способность порта составит 7 млн. тонн грузов, его глубина будет достигать 20,5 метра, а совокупная длина 32 причалов — 12,3 км.

Как заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, 51% акций в проекте строительства Анаклии теперь будет принадлежать государству, а остальная часть станет предметом международного тендера. (ТАСС, 12 декабря 2022 г.)

Порт Батуми

Параллельно будет расширяться и инфраструктура Поти и Батуми.

По словам премьер-министра страны, развитие портовой инфраструктуры в последнее время актуально для Грузии на фоне роста грузопотоков из стран Азии. ///nCa, 27 декабря 2022 г.