Узтрансгаз: Туркменистан возобновил поставки газа в Узбекистан

С 21 января 2023 года Туркменистан возобновил поставки газа в Узбекистан, сообщает узбекистанская энергетическая компания, занимающаяся транспортировкой, хранением и реализацией газа «Узтрансгаз» со ссылкой на уведомление Государственного Концерна «Туркменгаз».

Согласно пресс-релизу, ежесуточно через газораспределительную сеть “Дерьялык” импортируется 16 миллионов кубометров природного газа.

Таким образом, вопрос с приостановкой поставок в соседнюю страну из-за погодных условий с туркменской стороны успешно урегулирован.///nCa, 23 января 2023 г.