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Узтрансгаз: Туркменистан возобновил поставки газа в Узбекистан

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С 21 января 2023 года Туркменистан возобновил поставки газа в Узбекистан, сообщает узбекистанская энергетическая компания, занимающаяся транспортировкой, хранением и реализацией газа «Узтрансгаз» со ссылкой на уведомление Государственного Концерна «Туркменгаз».

Согласно пресс-релизу, ежесуточно через газораспределительную сеть “Дерьялык” импортируется  16 миллионов кубометров природного газа.

Таким образом, вопрос с приостановкой поставок в соседнюю страну из-за погодных условий с туркменской стороны успешно урегулирован.///nCa, 23 января 2023 г. 

 

 

 

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