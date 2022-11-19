Турция предлагает обеспечить транзит туркменского газа в Европу (обновлено)

Турция готова обеспечить транзит туркменских энергоносителей в Европу. Об этом заявил спикер Парламента Турции Мустафа Шентоп на встрече с Президентом Сердаром Бердымухамедовым в пятницу, 18 ноября, в Ашхабаде.

Одной из перспективных сфер сотрудничества председатель Великого Национального Собрания Турции назвал партнерство в преодолении дефицита энергии, испытываемого в мире в последнее время.

«Все соответствующие структуры готовы сотрудничать, особенно в сфере транспортировки туркменского природного газа в Турцию и на западные рынки через Турцию», – заявил он.

Говоря о сотрудничестве в области экономики, глава турецкого парламента сообщил о том, что объем торговли между двумя странами в 2021 году увеличился на 41% по сравнению с предыдущим годом и превысил 2 миллиарда долларов, несмотря на эпидемические условия, и общий объем товарооборота за январь-сентябрь 2022 года превысил 1,5 миллиарда долларов.

По словам Шентопа, эти показатели все еще не отражают потенциал между двумя странами, и обе стороны как можно скорее желают достичь целевого показателя объема торговли в 5 миллиардов долларов.

В продолжение встречи отмечалось, что нынешний год ознаменован 30-летием установления дипломатических отношений между двумя государствами. Всё это время Туркменистан и Турция активно развивают сотрудничество в политико-­дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Мустафа Шентоп подчеркнул, что со своей стороны будет и впредь всецело способствовать упрочению межпарламентских контактов, нацеленных на наращивание плодотворного диалога между двумя странами.

Он также выразил готовность Турции продолжить поддерживать Туркменистан на всех международных платформах, как это было прежде.

В завершение встречи туркменский лидер и спикер Парламента Турции выразили уверенность, что традиционное межгосударственное сотрудничество, основанное на прочных узах дружбы и неизменной доброй воле сторон, будет и впредь крепнуть и успешно развиваться на общее благо.

ОБНОВЛЕНИЕ – Некоторые подробности о перспективах туркмено-турецкого газового сотрудничества по пресс-релизу Великого национального собрания Турции:

«Упоминая сложности в транспортировке и передаче энергоносителей по северному коридору из-за российско-украинской войны, Шентоп заявил, что коридор, ведущий в Европу через Турцию, стал очень важным.

Говоря о прекращении поставок российского газа по различным причинам и энергетическом дефиците в Европе, Шентоп подчеркнул необходимость наращивания энергопоставок в европейском направлении.

Шентоп заявил, что некоторые страны, такие как Азербайджан, приняли решения увеличить объем поставок природного газа в Европу, и добавил: «Очень важно, чтобы туркменский газ также был активен в это время нехватки энергии».

Он отметил, что президент Реджеп Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев посетят Туркменистан с визитом и будут стремиться к достижению трехстороннего соглашения по энергетике.

По словам Шентопа, в этом отношении по созданию инфраструктуры была проделана значительная работа. «Я считаю, что это сотрудничество стало гораздо более ценным и важным в этот период. Я надеюсь, что такой визит состоится как можно скорее», – добавил он.///nCa, 19 ноября 2022 г.