Mitro International Limited – Серебряный партнёр XXVII Международной конференции «Нефть и газ Туркменистана» (OGT – 2022)

26-28 октября в Ашхабаде пройдёт XXVII Международная конференция и выставка «Нефть и газ Туркменистана» (OGT – 2022). Компания «Mitro International Limited» выступает серебряным партнёром Международной конференции.

Созданная в 2000 году, компания «Mitro International Limited» нацелена на инвестирование в нефтяные работы в нефтегазовом секторе Туркменистана, в частности, в сфере поиска, разведки и разработки нефтегазовых месторождений.

В июне 2000 года был подписан Договор о Разделе Продукции «Хазар» в отношении разработки Договорной Территории «Хазар» – Месторождение Восточный Челекен. Годом позже Компания «Mitro International Limited» стала полноправным участником проекта ДРП (Договор о Разделе Продукции) «Хазар» и с этого момента успешно осуществляет свою деятельность в Туркменистане по освоению и разработке Месторождения Восточный Челекен.

Компания «Mitro International Limited» обладает опытом подготовки и проведения интегрированных программ текущего и капитального ремонта с использованием различных видов технологий интенсификации притока. Кроме того, Компания имеет опыт проведения работ по водоизоляции, ликвидации пластовых и заколонных перетоков и повторному освоению скважин с использованием установок гибкой НКТ (гибкие насосно-компрессорные трубы ГНКТ (Coiled Tubing) и Азотной Установки.

Значительное внимание Компания «Mitro International Limited» уделяет современным методам исследования месторождений и скважин. В процессе развития проекта на месторождении было построено более 70 скважин, наработан опыт по строительству горизонтальных стволов.

Компания «Mitro International Limited» имеет опыт успешного сотрудничества с рядом сервисных Компаний, таких как Continental Industrial Supply, Schlumberger, Vetco Gray, Weatherford, Baker Hughes, а также постоянно использует в сервисных услугах ряда организаций нефтегазового комплекса Туркменистана, которые предоставляют высококачественные услуги в рамках текущего проекта и производят отдельные виды нефтепромысловых сервисных работ.

В заключение некоторые факты: