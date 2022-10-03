Mitro International Limited – Серебряный партнёр XXVII Международной конференции «Нефть и газ Туркменистана» (OGT – 2022)

26-28 октября в Ашхабаде пройдёт XXVII Международная конференция и выставка «Нефть и газ Туркменистана» (OGT – 2022). Компания «Mitro International Limited» выступает серебряным партнёром Международной конференции.
Созданная в 2000 году, компания «Mitro International Limited» нацелена на инвестирование в нефтяные работы в нефтегазовом секторе Туркменистана, в частности, в сфере поиска, разведки и разработки нефтегазовых месторождений.
В июне 2000 года был подписан Договор о Разделе Продукции «Хазар» в отношении разработки Договорной Территории «Хазар» – Месторождение Восточный Челекен. Годом позже Компания «Mitro International Limited» стала полноправным участником проекта ДРП (Договор о Разделе Продукции) «Хазар» и с этого момента успешно осуществляет свою деятельность в Туркменистане по освоению и разработке Месторождения Восточный Челекен.
Компания «Mitro International Limited» обладает опытом подготовки и проведения интегрированных программ текущего и капитального ремонта с использованием различных видов технологий интенсификации притока. Кроме того, Компания имеет опыт проведения работ по водоизоляции, ликвидации пластовых и заколонных перетоков и повторному освоению скважин с использованием установок гибкой НКТ (гибкие насосно-компрессорные трубы ГНКТ (Coiled Tubing) и Азотной Установки.
Значительное внимание Компания «Mitro International Limited» уделяет современным методам исследования месторождений и скважин. В процессе развития проекта на месторождении было построено более 70 скважин, наработан опыт по строительству горизонтальных стволов.
Компания «Mitro International Limited» имеет опыт успешного сотрудничества с рядом сервисных Компаний, таких как Continental Industrial Supply, Schlumberger, Vetco Gray, Weatherford, Baker Hughes, а также постоянно использует в сервисных услугах ряда организаций нефтегазового комплекса Туркменистана, которые предоставляют высококачественные услуги в рамках текущего проекта и производят отдельные виды нефтепромысловых сервисных работ.
В заключение некоторые факты:
- С начала проекта инвестировано более 760 млн долларов США.
- Накопленный объем добычи сырой нефти более 5 900 000 тонн.
- Доля государства составила более 2 845 303 тонн.
- Пробурено более 70 новых скважин, при этом действующий эксплуатационный фонд составляет более 80% от существующих скважин.
- На Месторождении «Восточный Челекен» ежегодно проводится более 30 операций Капитального Ремонта Скважин, широко используются Установки для свабирования скважин, технология удаления парафина из лифтов НКТ (Насосно Компрессорных Труб), Азотная установка и Установка ГНКТ (Coiled Tubing).
- Для интенсификации добычи на Месторождении Восточный Челекен применяются механизированные способы эксплуатации, с помощью Установок Электроприводных Центробежных Насосов и Штанговых Глубинных Насосов, которые находят всё более широкое применение.
- С целью увеличения добычи из пластов Нижнего Красноцвета, планируется проведение ГРП (Гидравлический разрыв пласта) с последующей добычей нефти с помощью УЭЦН (Установок Электроприводных Центробежных Насосов). ///nCa, 3 октября 2022 г. (в сотрудничестве с Turkmen Forum)