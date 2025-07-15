В Анталье обнаружено затонувшее судно возрастом 2000 лет

У берегов Антальи, туристической столицы Турции, был обнаружен удивительно хорошо сохранившийся затонувший корабль, датируемый позднеэллинистическим — раннеримским периодом.

Это «Керамическое затонувшее судно», найденное на глубине 33-46 метров недалеко от Адрасана в районе Кумлуджа, расценивается как революционное открытие в мировой подводной археологии. Сотни керамических тарелок и посуды, составлявших его груз, остались практически нетронутыми под водой в течение 2000 лет.

Целостность 25 различных видов керамических изделий на этом судне поразила ученых. Их покрытие глиной и укладка друг на друга способствовали их идеальному сохранению под слоями песка, несмотря на прошедшие две тысячи лет.

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой совершил специальное погружение к месту находки и отметил, что обнаруженные артефакты предоставляют «ценную информацию о технологиях производства и упаковки 2000-летней давности». Эрсой оценил это открытие как «огромную ценность не только для Турции, но и для общего культурного наследия мира». В настоящее время артефакты находятся на сохранении в региональной Лаборатории реставрации и консервации.

Новый Музейный Проект и Сохранение Культурного Наследия



Чтобы поделиться открытием «Керамического затонувшего судна» с миром, Турция построит Музей подводной археологии Средиземноморья в районе Кемер-Идирос. Строительство планируется начать уже в этом месяце. Кроме того, в Археологическом музее Антальи будет открыт специальный отдел, посвященный подводной археологии.

Турция стала мировым лидером в сохранении культурного наследия, объявив 2024 год «Золотым веком археологии». Количество раскопок увеличилось, и к 2026 году планируется достичь 800. Уже выявлено более 400 затонувших судов на побережье от Патары до Мерсина.

Новые Возможности для Туризма





Эти открытия открывают большие перспективы не только для науки, но и для туризма. Благодаря сочетанию подводной археологии и богатых природных мест для дайвинга, Турция становится мировым центром дайвинга. Побережье Эгейского моря и Турецкая Ривьера привлекают дайверов круглогодичными комфортными температурами воды, а также многочисленными сертифицированными дайвинг-центрами и опытными инструкторами.

Каш в Анталье, Фетхие и Бодрум в Мугле, а также Чанаккале с его историческим подводным парком Галлиполи — входят в число самых популярных направлений для дайвинга в стране. Учреждения, такие как Музей подводной археологии Бодрума, играют важную роль в популяризации подводных находок. ///nCa, 15 июля 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)