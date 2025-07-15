Туркменистан и Бенилюкс: На пути к упрощению визового режима и углублению диалога

Посол Туркменистана в Бельгии Сапар Пальванов, наряду с коллегами из стран Центральной Азии и Монголии, принял участие во встрече с Генеральным секретарем Союза Бенилюкс Франсом Уикерсом и его заместителями.

В ходе встречи руководство Бенилюкса подробно представило деятельность Союза, рассказало об истории его создания, институциональных механизмах и практических преимуществах тесной региональной координации. Было подчеркнуто, что Бенилюкс является одним из наиболее успешных примеров регионального интеграционного объединения в Европе.

Представители Союза Бенилюкс выразили глубокую заинтересованность в развитии диалога со странами Центральной Азии, а также готовность делиться своим опытом эффективного межгосударственного взаимодействия и налаженной институциональной координации. Отмечалось, что на фоне текущей динамики укрепления отношений между Европейским союзом и Центральной Азией, такое сотрудничество открывает взаимовыгодные перспективы для обеих сторон.

Послы стран Центральной Азии подтвердили стремление к укреплению регионального взаимодействия и подчеркнули, что готовы действовать более скоординированно для совместного реагирования на региональные вызовы. В этом контексте особый интерес вызвал опыт Бенилюкса как потенциальная модель для углубления межгосударственного сотрудничества в Центральной Азии.

В ходе встречи туркменский посол также обсудил с руководством Союза Бенилюкс вопрос о возможности упрощения визовых процедур, в частности, об отмене визовых требований для владельцев дипломатических и служебных паспортов между странами Бенилюкс и Туркменистаном.

Посол отметил, что страны Центральной Азии, включая Туркменистан, сегодня активно превращаются в площадку для проведения международных мероприятий высокого уровня с участием представителей европейских государств и международных организаций.

В то же время Туркменистан принимает все более активное участие в мероприятиях, проводимых в странах Европы, включая государства Бенилюкс, направляя официальные делегации. Только за первые шесть месяцев текущего года в Туркменистане было проведено 1945 встреч с иностранными партнерами, страна приняла 353 зарубежные делегации, а 763 туркменские делегации были направлены за рубеж для участия в международных мероприятиях. Эти показатели являются наглядным индикатором высокой международной активности и стремления к открытому диалогу.

В этой связи развитие механизмов, способствующих свободе официальных перемещений, стало бы важным вкладом в укрепление диалога и расширение практического сотрудничества.

В качестве успешного примера такого взаимодействия было приведено соглашение Туркменистана со Швейцарией, предусматривающее упрощённый порядок поездок для владельцев дипломатических и служебных паспортов. ///nCa, 15 июля 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Бельгии)