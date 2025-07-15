Fête nationale de la France в Ашхабаде: вечер дружбы, культуры и дипломатии

В столице Туркменистана состоялся торжественный приём по случаю Национального праздника Франции — Дня взятия Бастилии, организованный Посольством Французской Республики. Это ежегодное мероприятие вновь стало ярким символом углубляющихся отношений между двумя странами и культурного сближения их народов.

На приём были приглашены представители дипломатических миссий, туркменские государственные деятели, артисты, журналисты, учёные и педагоги.

Официальную часть вечера открыл Посол Франции в Туркменистане Филипп Мерлен, отметив значимость 2025 года, провозглашённого Туркменистаном Годом мира и доверия. Франция, по его словам, поддерживает справедливый международный порядок, основанный на верховенстве права и Уставе ООН.

Филипп Мерлен затронул вопросы климатических изменений, подчеркнув важность совместных действий и указал на ключевую роль Франции как ответственного экологического партнёра. Он также перечислил значимые направления сотрудничества между странами — от цифровых технологий и авиации до водных ресурсов и образования.

Особое внимание Посол уделил недавнему визиту Национального Лидера Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова во Францию, назвав его новой вехой в развитии двустороннего диалога.

Посол представил ряд конкретных примеров, демонстрирующих широту сотрудничества Туркменистана и Франции. Среди них — участие компаний THALES, SUEZ, Bouygues Türkmen, Airbus, CARPITech в проектах развития телекоммуникаций и кибербезопасности, по мониторингу за Землей, в сфере воздушного транспорта, по устойчивому городскому развитию, в области водного менеджмента и по обнаружению утечек метана.

Посол также упомянул образовательные инициативы: на сегодняшний день около 22 тысяч учащихся изучают его в 25 учебных заведениях по всей стране. Это включает 10 школ в столице и 10 школ в регионах.

Особое расширение программы ожидается в высшем образовании. В настоящее время французский язык преподается в трех университетах, и скоро к ним присоединится четвертый. С сентября 2025 года Международный университет гуманитарных наук и развития начнет предлагать французский язык в своей учебной программе, что еще больше расширит возможности для его изучения.

Главным гостем со стороны правительства Туркменистана выступил министр образования Джумамырат Гурбангелдиев. Он подтвердил важность культурного и гуманитарного партнёрства и выразил признательность Франции за её вклад в развитие образовательных программ. Министр напомнил о подписанной дорожной карте сотрудничества на 2025–2026 годы, а также о сохранении туркменского наследия в музеях и библиотеках Франции.

После официальной части началась культурная программа вечера. Гостям был представлен показ мод от дизайнера Говхер Гувернэ, соединивший парижский стиль с восточным очарованием. Эстетика и мастерство исполнения сделали коллекцию настоящим событием — каждая модель будто рассказывала свою историю через ткань, силуэт и вышивку.

Праздничное настроение дополняли музыкальные выступления: со сцены звучали французские мелодии, создавая атмосферу Парижа в сердце Ашхабада. ///nCa, 15 июля 2025 г.

Несколько фото с торжества (автор фото – Аман Мехинли):