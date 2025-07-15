Туркменские студенты-нефтяники осваивают передовые технологии в Китае

В рамках активно развивающегося академического обмена между Туркменистаном и Китаем, группа студентов Международного университета нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева (МУНиГ) в настоящее время проходит интенсивную учебно-производственную практику на базе Китайского нефтяного университета (КНУ) в Пекине, пишет газета «Нейтральный Туркменистан».

Эта инициатива является частью более широкого сотрудничества, направленного на повышение квалификации туркменских специалистов и внедрение передового китайского опыта в образовательный процесс.

Практика стала возможной благодаря подписанным в 2023 году Меморандумам о взаимопонимании между МУНиГ, Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) и КНУ. Эти соглашения призваны стимулировать академический обмен, совершенствовать профессиональные навыки и интегрировать успешные китайские образовательные практики в туркменские вузы.

Нынешняя трехнедельная программа включает в себя не только глубокое погружение в теоретические знания, но и практическое знакомство с передовыми технологиями. Студенты посещают университетские лаборатории, современные учебные и исследовательские центры КНУ. Важной частью программы являются ознакомительные визиты в ключевые учреждения, такие как Геологический музей Китая, Музей науки и техники, а также производственные объекты CNPC, что позволяет получить представление о реальных производственных процессах.

В рамках программы студенты проходят краткосрочные курсы по таким направлениям, как основы китайского языка и культуры, «зеленая» энергетика и сокращение углеродных выбросов, будущее нефти и газа, а также энергетическое сотрудничество на пространстве Шелкового пути. Эти темы выбраны неслучайно, поскольку они отражают актуальные глобальные тренды, включая экологизацию энергетики, достижение углеродной нейтральности и стратегическую важность транспортировки ресурсов в Евразийском регионе.

Параллельно с обучением в Китае, другая группа студентов МУНиГ проходит производственную практику в туркменском филиале «CNPC International Ltd». Такой подход позволяет студентам гармонично сочетать передовой международный и ценный отечественный опыт в рамках одного образовательного цикла, что крайне важно для формирования всесторонне развитых специалистов.

Организация подобных программ подготовки высококвалифицированных кадров для нефтегазового сектора Туркменистана играет ключевую роль в адаптации передовых международных практик и создании устойчивой модели обучения профессионалов нового поколения.

На фоне глобального перехода к «зеленой» энергетике и активного внедрения «умных» технологий (искусственный интеллект, интернет вещей, автоматизация) такие инициативы приобретают особую важность. Китай демонстрирует пример системного прогресса, где высшие учебные заведения тесно интегрированы с производственными кластерами, а учебные программы ориентированы на реалии «Индустрии 4.0», обеспечивая молодежь необходимыми навыками для будущего. ///nCa, 15 июля 2025 г.