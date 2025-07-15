«Дети Содружества» в Беларуси: Калейдоскоп культур Центральной Азии

В Республике Беларусь проходит форум «Дети Содружества», собравший на одной площадке юных представителей Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Мероприятие, организованное Межпарламентской Ассамблеей СНГ и Советом Республики Национального собрания Республики Беларусь при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран СНГ, продлится до 16 июля.

13 июля делегация Туркменистана представила свою страну, рассказывая о культуре и традициях. Гости форума попробовали традиционные туркменские сладости, услышали мелодии национальных инструментов и своими руками изготовили памятные сувениры, отражающие колорит страны.

В своём выступлении Посол Туркменистана в Беларуси Н.Шагулыев рассказал о культурных ценностях Туркменистана и международных инициативах страны, подчеркнув, что объявление 2025 года Международным годом мира и доверия совпадает с 30-летием провозглашения статуса Постоянного нейтралитета Туркменистана. Посол отметил важность воспитания молодёжи в духе дружбы и уважения к культурному разнообразию, выразив уверенность в том, что подобные инициативы способствуют укреплению сотрудничества между странами Содружества.

Кульминацией дня стал концерт в туркменском стиле: школьники исполнили зажигательные танцы и проникновенные песни, погрузив зрителей в атмосферу богатого народного наследия.

Ранее участникам форума направила приветствие Председатель Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулманова, отметившая важность развития гуманитарных связей и формирования у молодых людей чувства солидарности и сопричастности к общему культурному достоянию стран Содружества.

«Особое значение эта дата приобретает в патриотическом воспитании молодёжи, укреплении уважения к подвигу предков и сохранении и передаче исторической памяти от поколения к поколению. Этот форум предоставляет уникальную возможность для осмысления общих страниц истории, воспитания чувства сопричастности и гордости за духовное и героическое наследие наших народов», — говорится в приветствии спикера.

На полях форума прошли также Дни и других стран Центральной Азии – Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана, ставшие калейдоскопом кадров из культурной жизни региона.

Так, ребята из Таджикистана подготовили выставку с украшениями, традиционными головными уборами, драгоценными камнями и изделиями народного промысла.

Школьникам стран СНГ рассказали о таджикском свадебном обряде: в ночь перед свадьбой жених приходит к дому невесты, которая ожидает его за «чодаром» — особой занавеской, которую матери с любовью шили своими руками для дочерей.

Представители Таджикистана поведали о национальной лепёшке — кульче. По преданию, во время войны женщины отрезали небольшой кусочек и просили сыновей или мужей откусить хлеб перед дорогой. Таким образом в него вкладывалась энергия родного очага, которая, как верилось, помогала близким вернуться домой.

Делегация Кыргызской Республики познакомила школьников из других стран Содружества с историей страны, музыкой кыргызского композитора Атая Огонбаева и национальными танцами, рассказала об эпосе Манас. Ребята посоревновались в перетягивании каната в игре «Аркан тартыш».

О культуре и традициях страны рассказали ребята из Казахстана – в сборной школьники Восточно-казахстанской и Абайской областей. Участники форума перенеслись в мир казахских обычаев, попробовали себя в национальных играх и познакомились с героями казахских легенд.

Юные представители Узбекистана спели, станцевали и показали сверстникам национальные игры. Участники праздника услышали дойру – традиционный бубен, познакомились с узбекской поэзией и отведали национальных блюд.

Программа форума «Дети Содружества »включает мастер-классы по науке и инновациям, ораторскому искусству и актёрскому мастерству, встречи с председателем Совета Республики Беларуси Натальей Кочановой, руководителями министерств и Национальной академии наук, а также со звездами искусства и спорта.

Запланировано также посещение мемориального комплекса «Хатынь», ставшего символом мужества белорусского народа и памяти о жертвах жестоких событий Великой Отечественной войны. ///nCa, 15 июля 2025 г. (фото – Межпарламентская Ассамблея СНГ)