Президент Туркменистана принял губернатора Санкт-Петербурга

В понедельник, 26 сентября, Президент Туркменистана встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

«Россию и Санкт‑Петербург связывают с Туркменистаном не просто узы дружбы, а совместный исторический путь двух великих государств. Мы осознаем огромную политическую и экономическую значимость связей с Туркменистаном и считаем их развитие одним из приоритетов внешнеэкономической и международной деятельности», – отметил губернатор в ходе встречи.

Стороны обсудили конкретные шаги по реализации договорённостей, обозначенных в «Дорожной карте» сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной областях на 2020–2025 годы.

Энергетика, транспорт и коммуникации, сферы строительства, дорожно-транспортной инфраструктуры и судостроения, инвестиций и цифровизации были названы в числе ключевых направлений партнёрства. Ряд перспективы возникает для взаимодействия при строительстве «умных» городов.

Беглов заявил, что Петербург заинтересован в повышении уровня и качества взаимодействия с Туркменистаном. В 2021 году товарооборот между Санкт‑Петербургом и Туркменистаном вырос на 41,6%.

Обсуждая тему открытия торгового дома Санкт-Петербурга в Туркменистан, Беглов также выразил готовность организовать работу с петербургскими торговыми сетями для продвижения туркменской продукции.

По словам главы города, Петербург заинтересован в импорте из Туркменистана сельскохозяйственной продукции. Петербург, в свою очередь, готов поставлять на туркменский рынок лекарственные препараты, изделия электроники и микроэлектроники, продукцию пищевой и кондитерской промышленности.

В ходе встречи затрагивались вопросы и туркмено-российского взаимодействия в сфере развития транспортного коридора Север-Юг.

Трёхстороннее соглашение по развитию коридора подписали Россия, Азербайджан и Иран. Проект предусматривает строительство участка автомобильной дороги в Туркменистане и почти в два раза сократит сроки доставки товаров из Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу, что положительно повлияет на экономики трёх стран за счет увеличения товарооборота и транзита грузов.

Губернатор также напомнил, что в Туркменистане более 10 лет работает петербургская компания «Возрождение».

С 2009 по 2021 годы компания реализовала целый ряд проектов. В их числе – строительство комплекса противоселевых сооружений в южной части Ашхабада, 17 развязок транспортного коридора «Восток-Запад», реконструкция проспекта «Арчабиль» и эстакад, а также кольцевой автодороги в столице Туркменистана.

Петербург готов развивать многоплановое сотрудничество с Туркменистаном

Петербург заинтересован в развитии экономического и гуманитарного сотрудничества с Туркменистаном. Об этом губернатор Александр Беглов сообщил в ходе беседы с заместителем Кабинета министров Туркменистана, Министром иностранных дел Рашидом Мередовым.

Встреча состоялась в Ашхабаде в рамках мероприятий, посвященных Дню независимости Туркменистана. Александр Беглов и Рашид Мередов обсудили перспективы взаимодействия в торгово-экономической и гуманитарной сфере.

В 2021 году объем экспорта из Петербурга в Туркменистан увеличился на 49,7%.

«Необходимо поддержать эту тенденцию. Санкт‑Петербург заинтересован в развитии торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества с Туркменистаном по многим направлениям, в том числе в энергетике, образовании, модернизации инфраструктуры», – подчеркнул Александр Беглов.

Была озвучена готовность рассмотрения возможностей для увеличения объемов взаимной торговли продовольственной, сельскохозяйственной, машиностроительной, текстильной и другой продукцией. В этом контексте стороны рассмотрели возможности создания Торгового дома Санкт-Петербурга в Ашхабаде.

Губернатор особо выделил судостроение, отметив, что у Петербурга и Туркменистана есть все возможности и ресурсы для эффективного и плодотворного сотрудничества на этом направлении.

Губернатор также подчеркнул, что Петербург остается одним из главных мировых центров изучения туркменской культуры за пределами Туркменистана. В Российском Этнографическом музее находится одна из самых крупных коллекций по культуре Туркменистана. Она собирается более 120 лет – с 1900 года.

С учетом возобновления прямых авиарейсов между Ашхабадом и Москвой губернатор выразил готовность рассмотреть возможность активизации культурных обменов, организации новых музейных выставок, а также обмена гастролями театральных и концертных коллективов.

По линии образовательного и гуманитарного сотрудничества Беглов предложил наладить прямые контакты между учреждениями образования Туркменистана и Петербурга.

В текущем учебном году в петербургских вузах обучаются 1756 студентов из Туркменистана. «Важно, что туркменская молодежь, проживающая в Петербурге, не забывает свои национальные традиции. Туркменские студенты активно участвуют в жизни вузов, регулярно принимают участие в культурных мероприятиях», – сказал Александр Беглов.

В ходе встречи стороны договорились увеличить квоту туркменских студентов, желающих получить образование в Петербурге по таким направлениям, как судостроение, дорожная техника, строительство, и ряд других.

Санкт‑Петербург и Туркменистан сотрудничают в вопросах сохранения памяти о Великой Отечественной войне, поддержки ветеранов. В Ашхабаде планируется установить памятник «Дружба», который будет посвящен жителям блокадного Ленинграда, эвакуированным в Туркменистан.

В сентябре представители Комитета по внешним связям Санкт‑Петербурга возложили цветы к монументу павшим в годы Великой Отечественной войны в деревне Марфино Старорусского района Новгородской области, где захоронен красноармеец Меред Курбанов – дед Рашида Мередова.

Продолжается работа по установке в Петербурге памятника классику туркменской культуры Махтумкули Фраги. Инициатором проекта стало общество туркменской культуры в Санкт‑Петербурге «Мекан».

В завершении встречи Беглов поблагодарил Рашида Мередова за теплый прием и выразил уверенность, что визит делегации Северной столицы будет способствовать дальнейшем развитию сотрудничества Санкт‑Петербурга и Туркменистана.///nCa, 27 сентября 2022 г.