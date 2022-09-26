Президент Сердар Бердымухамедов принял руководителей компаний – ведущих партнеров Туркменистана

В воскресенье, 25 сентября, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял руководителей компаний Bouygues, Cifal, VINCI Construction Grands Projets, Dragon Oil.

Bouygues

В ходе встречи с генеральным директором группы компаний «Bouygues» Мартином Буигом, Президент отметил весомый вклад «Bouygues» в реализацию масштабной градостроительной программы.

В её рамках совместно с зарубежными партнёрами за годы независимости по всей стране возведены десятки важных объектов производственного и социально-культурного назначения.

Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что «Bouygues» хорошо зарекомендовала себя высоким качеством реализованных проектов, своевременным и ответственным выполнением взятых на себя обязательств.

Глава компании «Bouygues» подтвердил заинтересованность в дальнейшем укреплении своих позиций на перспективном туркменском рынке, где компания начала работать с первых лет независимости.

В свою очередь, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул готовность туркменской стороны к рассмотрению конкретных предложений компании.

VINCI Construction Grands Projets

В ходе встречи глава французской компании «VINCI Construction Grands Projets» Патрик Кадри отметил исключительную привлекательность туркменского рынка для деловых кругов Франции и в целом Европы, что обусловлено проводимой Туркменистаном прогрессивной политикой и интенсивным социально-экономическим развитием.

Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что взятый курс на индустриализацию национальной экономики, а также реализация градостроительной программы определяют возросшую потребность в передовых высокопроизводительных технологиях, инновационных архитектурных проектах, отличающихся глубиной инженерно-технической мысли и креативностью разработок.

В этом плане Туркменистан заинтересован в углублении взаимовыгодных связей с ведущими представителями международных деловых кругов и привлечении лучшего мирового опыта, в том числе французских компаний, которые хорошо зарекомендовали себя в Туркменистана нашей стране высоким качеством реализованных проектов и своевременностью выполнения взятых на себя обязательств, добавил он.

Cifal

Во время встречи с руководителем компании «Cifal» Жилем Реми, Президент отметил, что

французская компания «Cifal», являющаяся одним из лидеров на международном строительном рынке, на протяжении многих лет принимала активное участие в реализации градостроительной программы страны.

Стороны обменялись мнениями о перспективах дальнейшего взаимодействия в контексте развёрнутых в Туркменистане комплексных программ в различных отраслях экономики, где особое значение придаётся диверсификации индустриального сектора, модернизации его инфраструктуры.

Также важными направлениями были названы топливно-энергетический комплекс и коммуникации.

Подтвердив намерение к сотрудничеству в реализации крупных инфраструктурных проектов национального и регионального значения, глава государства подчеркнул, что Туркменистан готов рассмот­реть конкретные предложения на этот счёт.

В свою очередь Жиль Реми заверил, что возглавляемая им компания будет и впредь строго следовать выполнению принятых на себя партнёрских обязательств.

Dragon Oil

В ходе встречи с исполнительным директором компании «Dragon Oil» Али Рашида Аль-Джарваном, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан, имея колоссальные резервы углеводородных ресурсов, последовательно выступает за налаживание широкого международного сотрудничества с компаниями, занимающимися их разведкой, разработкой и добычей.

Стороны обсудили возможности наращивания многолетнего взаимодействия с учётом планов Туркменистана по дальнейшему развитию топливно-энергетического комплекса. В числе первоочередных задач – увеличение объёмов добычи и переработки нефти и газа, а также экспорта туркменских энергоносителей и готовой нефте- и газохимической продукции.

Учитывая растущий энергетический спрос на мировом рынке, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул наличие хороших перспектив для дальнейшего углубления сотрудничества и готовность рассмотреть все предложения компании Dragon Oil о дальнейшем партнёрстве.

В свою очередь, Али Рашид Аль-Джарван заверил, что «Dragon Oil» и впредь будет строго выполнять взятые на себя обязательства.///nCa, 26 сентября 2022 г.