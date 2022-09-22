Продолжается освоение крупного газового месторождения на востоке Туркменистана

Месторождение Малай – одно из важнейших месторождений Туркменистана, которое расположено в восточном регионе страны. Оно было введено в эксплуатацию в 1986 году и здесь уже многие годы осуществляется эффективная добыча природного газа.

Начальные геологические запасы месторождения оценивались в 358,7 млрд.кубометров газа, из которых к настоящему времени добыто 247 млрд.кубометров газа.

В январе 2021 года на месторождении была введена в строй новая дожимная газокомпрессорная станция, а в июне этого года был запущен газопровод высоко давления Учаджи-Зергер.

Благодаря предпринятым шагам по промышленному развитию Малая, стабильно осуществляются поставки «голубого топлива» в магистральный трубопровод Туркменистан-Китай. Кроме того, обеспечен надежный доступ населения и промышленных объектов Лебапского велаята к энергоресурсам.

С целью дальнейшего увеличения производственной мощности газового месторождения Малай, Государственная корпорация «Туркменгеология» ведет геофизические и геологические исследования в этом регионе. По расчетам специалистом, ожидается получение новых притоков углеводородов из более глубоких пластов. ///nCa, 21 сентября 2022 г.