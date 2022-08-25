Балканский велаят – драйвер развития топливно-энергетического комплекса Туркменистана

Балканский велаят в буквальном смысле является кладовой стратегических углеводородных ресурсов Туркменистана. В западном приморском регионе сосредоточены почти все 40 нефтяных месторождений страны, и именно эта область обеспечивает основную часть туркменского экспорта товарной нефти и газоконденсата.

Задача промышленного освоения прикаспийской низменности, которая считается местом сосредоточения крупных месторождений углеводородов, и всего Западного Туркменистана уже много лет является одной из приоритетных.

В комплексной долгосрочной программе социально-экономического развития Туркменистана на 2022-2052 годы предусмотрены коренные реформы, направленные на технико-технологическую модернизацию производств и внедрение высокоэффективных технологий в нефтегазовую промышленность, в том числе и в Балканском велаяте.

Так, в числе первоочередных планов – увеличение промышленных запасов углеводородного сырья, проведение тщательных геологических исследований в районах, богатых нефтью и природным газом, в том числе в туркменском секторе Каспийского моря.

В соответствии со среднесрочной семилетней Президентской программой социально-экономического развития Туркменистана, к 2028 году за счет внедрения передовых технологий на углеводородных месторождениях в Балканском регионе будет добываться до 8,14 млн тонн нефти с газовым конденсатом и около 10,4 млрд кубометров природного газа.

В 2022-2052 годах основная добыча «черного золота» в приморском регионе будет осуществляться на новых и перспективных месторождениях Прикаспийской и Гогерендаг-Экеремской зон. Благодаря наличию перспективных залежей в ближайшем будущем западный регион расширит горизонты вывода на международные рынки большого объема конкурентоспособной нефти и нефтехимической продукции, произведенной в Туркменистане.

После модернизации комплекса нефтеперерабатывающих заводов в городе Туркменбаши, на этом старейшем и крупнейшем в стране НПЗ созданы условия для производства высококачественных бензинов и высокосинтетических моторных масел, полипропиленового полусырья и ряда других продуктов. Сырая нефть и шельфовый газ проходят полную и глубокую переработку на НПЗ, в результате чего по некоторым видам промышленной продукции полностью решены задачи импортозамещения.

Согласно долгосрочной программе, в ближайшие годы в области будут построены новые промышленные предприятия, а существующие – капитально реконструированы. В настоящее время доля Балканского региона в региональной производственной структуре, в том числе по промышленной продукции, нефти и газового конденсата, составляет 93,4 процента. ///nCa, 25 августа 2022 г. (по материалам газеты «Туркменистан»)