Водохозяйственный сектор Туркменистана получит новую технику

До конца текущего года Туркменистан получит партию различному гидротехники в количестве до двухсот единиц. Об этом газете «Нейтральный Туркменистан» сообщили в Государственном комитет водного хозяйства.

На одном их правительственных заседаний Президент Сердар Бердымухамедов поручил подготовить предложения, связанные с выделением необходимых средств на приобретение техники, земснарядов, водяных насосов и запасных частей к ним.

Кроме того, глава государства указал на необходимость обследовать русло рек, начав работу с Амударьи и Каракум-реки, составить план действий по улучшению их проходимости, разработать планы мероприятий по очистке других каналов, применению водосберегающих мер при транспортировке.

Непосредственно обслуживанием уникальной и старейшей гидросистемы Туркменистана – Каракумского канала или Каракум-реки занимается Объединение «Garagumderýasuwhojalyk», входящее в структуру Госкомитета водного хозяйства.

Эта структура занимается решением, таким вопросов, как водозабор, своевременное заполнение водохранилищ, содержание гидрообъектов и узлов, а также русел головных и межхозяйственных оросительных каналов в рабочем состоянии.

В распоряжении Объединения более 90 земснарядов зарубежного производства, в том числе 54 новых, начинённых автоматическими системами, а также сотни единиц землеройной техники – экскаваторов, скреперов, грейдеров, катков, бульдозеров, в том числе и техника от таких известных компаний, как «Komatsu» и «Caterpillar».

Цифровизация на Каракум-реке

В структуре Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана работает Центральная дирекция по строительству водохозяйственных объектов, специалисты которой также принимают участие в планировании. Среди первоочередных мероприятий –внедрение элементов цифровизации в управление сектором.

Так, в настоящий момент ведется подготовка к установке электронных систем водоучёта движения воды по руслу Каракумреки – от начала до конца (город Берекет) для контроля за уровнем воды.

Автоматические устройства будут собирать данные о параметрах воды и передавать в диспетчерский пункт для принятия оперативных решений в случае колебания уровня воды.

Жизненно-важная инфраструктура

Каракум-река, помимо своего прямого назначения в качества главной водообеспечительной артерии, располагает еще и сетью транспортно-логистических узлов, позволяющих перевозить грузы.

Всего на реке протяженностью 1445 км работают 34 регулирующих сооружения, имеются 30 автомобильных мостов, 8 – железнодорожных, а также 14 понтонных переправ. Часть трассы канала от истока (река Амударья на востоке страны) до города Мары является судоходной.

В 105 пунктах реку пересекают различные объекты – водные русла, трубопроводы. Здесь устраиваются специальные инженерные сооружения, называемые акведуками, дюкерами. Работники водохозяйственной отрасли обихаживают и прибрежную зону, где производят посадки древесных растений.

Для борьбы с зарастанием водными растениями русла, замедляющими свободный водоток, запустили растительноядных рыб. На постоянной основе проводятся мероприятия по зарыблению водоёмов и каналовответвлений: выращиваются и выпускаются в гидросистему мальки сазана, толстолобика, белого и чёрного амура, которые распространяются по всей межхозяйственной системе. ///nCa, 11 августа 2022 г.