Совет старейшин Организации тюркоязычных государств рассмотрел подготовку к предстоящему саммиту ОТГ

Совет старейшин Организации тюркских государств (ОТГ) провел 13-е заседание 8-9 августа 2022 года в Бишкеке, Кыргызстан.

Заседание Совета аксакалов, организованное бывшим спикером Парламента Кыргызской Республики – старейшиной Медетханом Шеримкуловым, проходило под председательством Бинали Йылдырыма, Председателя Совета старейшин, депутата Парламента и бывшего спикера Великого Национального Собрания и бывшего премьер-министра Турции.

Туркменистан на встрече представлял Реджеп Базаров, вице-президент Гуманитарной ассоциации туркмен мира, исполнительный директор Благотворительного фонда имени Гурбангулы Бердымухамедова по оказанию помощи детям, нуждающимся в опеке.

На заседании также присутствовали представители Азербайджана, Казахстана, Узбекистана и генеральный секретарь ОТГ Багдад Амреев.

В ходе совещания Совет аксакалов дал оценку последним политическим, экономическим и социальным событиям в регионе и мире. Учитывая обстоятельства в мировой политике, они заявили о растущей важности укрепления политического, экономического сотрудничества, сотрудничества в области безопасности и оборонной промышленности между государствами-членами и государствами-наблюдателями ОТГ.

Старейшины высказались за популяризацию общей истории тюркского мира посредством научного сотрудничества, академических исследований и международных конференций.

Выступая на заседании, Генеральный секретарь ОТГ Багдад Амреев проинформировал о текущей подготовке и повестке дня предстоящего 9-го саммита ОТГ.

Он отметил, что саммит пройдет в то время, когда мир и регион сталкиваются с угрозами и вызовами, такими как нехватка воды и продовольствия, резкий рост цен на энергоносители, глобальное потепление, массовая миграция, социальное неравенство и дискриминация.

Амреев подчеркнул важность вклада Совета в различные области сотрудничества между государствами-членами и государствами-наблюдателями Организации.

Члены Совета были также проинформированы о реализации рекомендаций, выдвинутых на последнем заседании совета, состоявшемся в Стамбуле в феврале текущего года.

Председатель Совета старейшин Бинали Йылдырым отметил, что предстоящий саммит ознаменует еще одну историческую веху, как и прошлогодний Стамбульский саммит, на котором главы государств приняли важные решения о развитии сотрудничества между государствами-членами и государствами-наблюдателями в то время, когда мир и регион столкнулся с различными вызовами.

Наряду с этим, он выделил экономическое и транспортное сотрудничество в тюркском мире и подчеркнул растущее значение Транскаспийского международного транспортного маршрута для пространства ОТГ.

Кроме того, Йылдырым проинформировал старейшин о подготовке к предстоящим 4-м Всемирным играм кочевников, которые пройдут в Изнике, Турция, в период с 29 сентября по 2 октября.

Старейшина из Кыргызстана Медетхан Шеримкулов подчеркнул важность собрания Совета старейшин, которое дало возможность обсудить повестку дня и высказать рекомендации по поводу предстоящего Саммита OTГ.

Говоря о системных изменениях в регионе и решении экономических проблем, Шеримкулов высоко оценил своевременный запуск Тюркского инвестиционного фонда. Этот шаг будет способствовать экономическому и торговому сотрудничеству между тюркскими государствами путем предоставления кредитов частному сектору для инвестиций и бизнес партнерства.

Совет старейшин является консультативным органом и состоит из старейшин стран-членов ОТГ, назначаемых из числа видных общественных деятелей (бывших премьер-министров, министров, депутатов, послов). Председатель Халк маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов стал членом Совета в апреле 2022 года.

Старейшины ОТГ встретились с Президентом Кыргызстана

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров встретился со старейшинами Организации тюркских государств.

Как отметил глава Кыргызстана, Совет старейшин является важным совещательным органом, к которому прислушивается и на который опирается Совет Глав государств. В рамках своей деятельности Советом старейшин ОТГ инициированы важные решения, обогатившие работу ОТГ, к примеру, утверждены символы данной организации – это флаг и логотип, учреждены Премия Тюркского мира, Союз университетов Тюркского мира, готовится общий учебник истории тюркского мира, на котором будут воспитываться молодые поколения.

В ходе беседы Президент Садыр Жапаров напомнил, что через два месяца планируется проведение в Турции четвертых Всемирных игр кочевников, инициированных Кыргызстаном.

Сейчас кыргызская сторона активно готовится принять участие в этих Играх, как и в спортивной части, так и в культурном направлении, с акцентом на популяризацию кыргызской культуры, быта, традиций и искусства.

В свою очередь старейшины ознакомили кыргызского лидера с основными направлениями деятельности Совета аксакалов ОТГ и подчеркнули наличие между странами большого потенциала для дальнейшего взаимодействия.

По итогам встречи участники пришли к единому мнению о необходимости активизации политико-экономических и культурно-гуманитарных связей между тюркоязычными государствами.

В ходе встречи Президент Садыр Жапаров за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Кыргызской Республикой и Турецкой Республикой наградил Председателя Совета аксакалов Организации тюркских государств Бинали Йылдырыма орденом «Данакер».///nCa, 11 августа 2022 г.