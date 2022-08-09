В Туркменистане заложен фундамент нового автомобильного моста через каспийский залив Гарабогаз

8 августа 2022 года, в понедельник, Президент Сердар Бердымухамедов возглавил церемонию закладки фундамента нового автомобильного моста через залив Гарабогаз вдоль автомобильной дороги Туркменбаши–Гарабогаз–граница Казахстана.

На месте церемонии Президент Сердар Бердымухамедов ознакомился с проектами строительства автомобильных дорог и мостов.

Вице-премьер Ч.Пурчеков (строительство, промышленность, энергетика) доложил главе государства о работах, ведущихся в дорожно-строительной сфере, и посредством представленных здесь типовых проектов рассказал о потенциале международных транспортных коридоров страны по направлениям Север–Юг и Восток–Запад.

Проект реализует давний партнёр Туркменистана – украинская компания «Дорожное строительство «Альтком», которая работает в стране с 2009 года. Компания реализовала такие проекты, как строительство автодорожного и железнодорожного мостов Туркменабат–Фараб, автодорожного моста Керки–Керкичи, двух железнодорожных мостов Керки–Ымамназар, а также взлётно-посадочной полосы в аэропорту Дашогуза.

Заказчиком проекта выступает Государственное агентство по управлению строительством автомобильных дорог.

Общая протяжённость моста с двусторонним двухполосным движением составит 354 метра, ширина – 21 метр. Он будет построен на 122 километре автомобильной дороги Туркменбаши-Гарабогаз-граница с Казахстаном, являющейся продолжением автобана Ашхабад-Туркменбаши.

Высота моста над уровнем воды составит 7 метров. Мост будет сдан в эксплуатацию в июне 2024 года. С целью обеспечения долговечности объекта на месте сооружения будут проведены гидрологические, геодезические, геологические работы.

На схемах в ходе презентации были представлены инфраструктурные объекты, который будут сооружены вдоль автомобильной дороги Туркменбаши–Гарабогаз–граница Казахстана. Это базы отдыха для водителей и пассажиров, гостиница, центры технического обслуживания, автобусные остановки, автоматизированные системы контроля массы и габаритов транспортных средств, системы освещения, дорожные знаки.

Далее глава государства обратился к участникам церемонии.

«Прокладку дорог, строительство мостов наши мудрые предки считали приметой государственности и превратили это дело в благородную традицию», сказал Президент Сердар Бердымухамедов.

«Учитывая возросшие требования современности, мы посчитали, что будет целесообразным приступить к строительству нового автомобильного моста через залив Гарабогаз кёл», – продолжил глава государства.

Новый мост позволит грузоперевозчикам Туркменистана, России, Казахстана, Ирана и Индии кратчайшим путём, используя морской, железнодорожный и автомобильный транспорт, выходить в страны Северной и Восточной Европы.

Кроме того, автомобильный мост обеспечит благоприятные условия для активной интеграции Туркменистана в глобальное экономическое пространство. В этих целях в Туркменистане предусмотрено строительство новых автомобильных дорог и реконструкция уже существующих.

«Реализация этих масштабных работ создаст оптимальные предпосылки для беспрерывных перевозок грузов и пассажиров из Европы в Центральную Азию и из Центральной Азии в Европу через Международный морской порт Туркменбаши», – сказал Президент.

Также это позволит осваивать богатые природные ресурсы морского побережья и залива Гарабогаз кёл и, изучив географические факторы местности, эффективно их использовать. Помимо этого, туристы получат возможность воспользоваться услугами здравниц и центров отдыха, созданных в городе Туркменбаши и Национальной туристической зоне «Аваза».

Туркменский лидер выразил уверенность в том, что реализация данного проекта окажет позитивное воздействие на повышение социально-бытового уровня жизни народа, развитие транспортно-логистической системы страны.

Мост через залив Гарабогаз станет важным звеном в сети международных трасс, проходящих транзитом через Туркменистан. Автомагистраль Туркменбаши-Гарабогазол является частью европейского маршрута M37, европейского маршрута E121 и сети азиатских автомобильных дорог AH5. Вместе они образуют огромную сеть автодорог, соединяющих Китай, Южную Азию, Центральную Азию, Россию, Кавказ и Европу. ///nCa, 9 августа 2022 г. (источник фото – скриншоты туркменского телевидения)